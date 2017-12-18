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Восемь фальшивок о вреде электронной сигареты
19.12.2017 14:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
История с вейпингом, шагающим по планете, полна сложных и смешных сюжетов, которые для кого-то плохи именно своей сложностью. Поэтому ресурс
У них там все очень клипово: фальшивый тезис (лозунг), краткий ответ на него и еще картинка. Что ж, можно и так. Да, собственно, и так тоже, наверное, нужно. Перескажу их публикацию уже совсем кратко.
Итак:
Добавим от себя, что на безопасную электронную сигарету перешли шесть миллионов только жителей ЕС, и еще девять миллионов там же резко сократили обычное курение благодаря вейпингу. Можно было бы относиться к этому странному приспособлению с несколько большим почтением, особенно с учетом того фактора, что все статистические достижения по части "победы над курением" аккуратно вписываются в достижения совсем других людей: тех, кто продает электронные сигареты.
Sputnik / Артем Бордовский, Елена Васильева
И тут — еще два моих послесловия к этой истории. Первое: посмотрите еще раз на 2-й, 5-й, 6-й и 8-й пункты этого "краткого курса". То есть понятно, что вейперское движение неумеренно гордится своей "победой над страшно вредным табаком", но вы посмотрите внимательнее. Это ведь о фальшивках не только об электронном паре.
А вот и второе послесловие — это обещанная в первом пункте история насчет того, кто пишет фальшивки. История такая: есть знаменитая клиника Майо в штате Миннесота, США, со своим центром "никотиновой зависимости". И в нем работают люди, которые поставляют американскому Минздраву рекомендации насчет того, что вейпинга "надо избегать" как метод бросания курения. Зовут самого известного из них доктор Джон Эбберт. Лютый враг парения.
И тут оказалось, что Эбберт
Вот вам вся история ненависти к вейпингу в миниатюре. Были "добрые" фармацевты, задумавшие победить курение, чтобы заработать на своих средствах от такового. Начали распространять фальшивки с помощью таких вот наемных экспертов. И тут ужас — появляется конкурент, производители средств, в несколько раз успешнее помогающих бросить курить (да-да, речь об электронной сигарете). Что делать? Как и в случае с курением, распространять фальшивки, теперь уже о вейпинге. "Эксперты" есть или найдутся, это лишь вопрос цены.
Вот так. Теперь одним "экспертом" по этой части меньше. И если вы где-то увидите очередные дикие утверждения о вреде вейпинга, то знайте, кто и за чьи деньги их пишет.
Кстати, помнится, я писал на эту тему пару лет назад — о том, как поймали за руку, да еще и на судебном процессе, экспертов, вравших о вреде курения. Им платили примерно те же компании.
Так что не обижайтесь на вейперское издание с его восемью простыми пунктами. Другая сторона тоже простая, как три рубля.
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В вопросах о вреде электронных парогенераторов и кому этот "вред" выгоден, разбирался колумнист Sputnik Дмитрий Косырев.
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