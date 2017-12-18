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Брали взятки от водителей за медкомиссию. В Могилеве осудили заведующего поликлиникой и его друга
19.12.2017 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Заведующего поликлиникой в Могилеве и его друга осудили за коррупцию. Врач брал взятки за выдачу справок о годности к управлению автомобилем, а его знакомый помогал в этом, сообщили в прокуратуре Могилевской области.
По данным следствия, с июня 2014 года по ноябрь 2016 года заведующий поликлиникой, который также был председателем медицинской водительской комиссии, получил в общей сложности 840 рублей в качестве взяток.
— Взамен он составлял и выдавал медсправки о состоянии здоровья с заключением о годности к управлению механическими транспортными средствами без прохождения медицинской водительской комиссии в установленном порядке, — отметили в прокуратуре.
Всего в вину завполиклиникой вменялся 51 эпизод получения взяток. Также бывшего заведующего обвиняли в том, что он составил подложной приказ о выплате ему премии в размере чуть более 495 рублей. Причиненный совершенными преступлениями ущерб обвиняемый возместил в полном объеме в ходе судебного разбирательства.
Его соучастника признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в даче взятки, в том числе повторно.
Врача осудили по 50 эпизодам получения взяток и приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также с принятием юридически значимых решений, сроком на 5 лет.
Его друга признали виновным в пособничестве в даче взятки и в приготовлении к пособничеству в даче взятки и приговорили к 2,5 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован.
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Врача также обвиняли в незаконном получении премии в размере чуть более 495 рублей.
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