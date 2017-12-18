ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брали взятки от водителей за медкомиссию. В Могилеве осудили заведующего поликлиникой и его друга

19.12.2017 14:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Заведующего поликлиникой в Могилеве и его друга осудили за коррупцию. Врач брал взятки за выдачу справок о годности к управлению автомобилем, а его знакомый помогал в этом, сообщили в прокуратуре Могилевской области.


Фото: Reuters

По данным следствия, с июня 2014 года по ноябрь 2016 года заведующий поликлиникой, который также был председателем медицинской водительской комиссии, получил в общей сложности 840 рублей в качестве взяток.

— Взамен он составлял и выдавал медсправки о состоянии здоровья с заключением о годности к управлению механическими транспортными средствами без прохождения медицинской водительской комиссии в установленном порядке, — отметили в прокуратуре.

Всего в вину завполиклиникой вменялся 51 эпизод получения взяток. Также бывшего заведующего обвиняли в том, что он составил подложной приказ о выплате ему премии в размере чуть более 495 рублей. Причиненный совершенными преступлениями ущерб обвиняемый возместил в полном объеме в ходе судебного разбирательства.

Его соучастника признали виновным в подстрекательстве и пособничестве в даче взятки, в том числе повторно.

Врача осудили по 50 эпизодам получения взяток и приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также с принятием юридически значимых решений, сроком на 5 лет.

Его друга признали виновным в пособничестве в даче взятки и в приготовлении к пособничеству в даче взятки и приговорили к 2,5 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 128
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врача также обвиняли в незаконном получении премии в размере чуть более 495 рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Восемь фальшивок о вреде электронной сигареты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика