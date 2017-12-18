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Водители скандального автопарка в Гродно перерабатывали норму в 2 раза

19.12.2017 14:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Водители автобусного парка Гродно перерабатывали норму в два раза, сообщили в прокуратуре Гродненской области.

Водители скандального автопарка в Гродно перерабатывали норму в 2 раза
© Sputnik/ Инна Гришук
Коллегам прыгнувшего с моста в Гродно водителя сказали молчать

Скандальный случай, когда водитель рейсового автобуса остановился на мосту, а затем на глазах у пассажиров прыгнул в Неман с 30-метровой высоты, произошел в областном центре 4 ноября. После инцидента от работников автопарка стали поступать жалобы на неправильную организацию труда на предприятии, низкую заработную плату, нарушения режима труда и отдыха. Прокуратура назначила внеплановую проверку предприятия.

По данным старшего помощника прокурора области Татьяны Вербель, за 10 месяцев этого года в среднем каждый водитель автопарка отработал 393,5 часа. Однако норма составляет более 180 часов.

На предприятии были зафиксированы и другие нарушения. Например, водители не всегда отдыхают между сменами, работают сверхурочно, причем нередко без оформленного приказа нанимателя. Некоторым сотрудникам не дают дополнительные отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда. Многие не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"С начала года с предприятия уволились 40 водителей", — сообщила Вербель.

Водители скандального автопарка в Гродно перерабатывали норму в 2 раза
© Sputnik / Виктор Толочко
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После проверки прокуратура подготовила представление об устранении нарушений законодательства. Его вынесут на рассмотрение в Гродненский горисполком.

Как отметили в прокуратуре, на предприятии свои ошибки признали и пообещали их устранить. По словам первого заместителя директора ОАО "Автобусный парк г. Гродно" Дмитрия Буткевича, "проведенная прокуратурой Гродно проверка станет стимулом к действию: она помогла обратить внимание на несовершенства в организации рабочего процесса. Осознаем свои ошибки и недоработки. Сейчас, согласно предписанию, работаем над их устранением".

Ранее стало известно, что УВД Гродненского облисполкома проводит проверка по факту прыжка с моста. Правоохранители должны побеседовать с водителем городского автобуса, который совершил прыжок.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Прокуратура обнародовала результаты проверки автобусного парка областного центра, чей водитель прыгнул с моста в Неман на глазах пассажиров.

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