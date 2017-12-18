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Водители скандального автопарка в Гродно перерабатывали норму в 2 раза
19.12.2017 14:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Водители автобусного парка Гродно перерабатывали норму в два раза, сообщили в прокуратуре Гродненской области.
© Sputnik/ Инна Гришук
Скандальный случай, когда водитель рейсового автобуса остановился на мосту, а затем на глазах у пассажиров прыгнул в Неман с 30-метровой высоты,
По данным старшего помощника прокурора области Татьяны Вербель, за 10 месяцев этого года в среднем каждый водитель автопарка отработал 393,5 часа. Однако норма составляет более 180 часов.
На предприятии были зафиксированы и другие нарушения. Например, водители не всегда отдыхают между сменами, работают сверхурочно, причем нередко без оформленного приказа нанимателя. Некоторым сотрудникам не дают дополнительные отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда. Многие не обеспечены средствами индивидуальной защиты.
"С начала года с предприятия уволились 40 водителей", — сообщила Вербель.
© Sputnik / Виктор Толочко
После проверки прокуратура подготовила представление об устранении нарушений законодательства. Его вынесут на рассмотрение в Гродненский горисполком.
Как отметили в прокуратуре, на предприятии свои ошибки признали и пообещали их устранить. По словам первого заместителя директора ОАО "Автобусный парк г. Гродно" Дмитрия Буткевича, "проведенная прокуратурой Гродно проверка станет стимулом к действию: она помогла обратить внимание на несовершенства в организации рабочего процесса. Осознаем свои ошибки и недоработки. Сейчас, согласно предписанию, работаем над их устранением".
Ранее стало известно, что УВД Гродненского облисполкома проводит проверка по факту прыжка с моста. Правоохранители должны побеседовать с водителем городского автобуса, который совершил прыжок.
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Прокуратура обнародовала результаты проверки автобусного парка областного центра, чей водитель прыгнул с моста в Неман на глазах пассажиров.
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