Автор Regnum о предъявленном ему обвинении: оно надуманное и хаотичное

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Обвиняемый по делу о разжигании национальной вражды историк Юрий Павловец считает, что в его публицистике нет признаков экстремизма.



© Sputnik / Виктор Толочко Дело Regnum: обвиняемые вины не признали, но дадут показания в суде

Об этом он заявил во вторник в ходе судебного заседания. Во второй день судебного разбирательства по делу авторов российского информационного агентства Regnum в суде были допрошены обвиняемые.

"К моменту задержания у меня уже было опубликовано в различных белорусских и российских СМИ, в том числе государственных, более 500 статей и научных работ. В своих публикациях я использовал данные из открытых источников", – заявил он в суде.

При этом он напомнил, что является историком, имеет ученую степень, на протяжении 15 лет осуществлял преподавательскую деятельность.

Павловец также сообщил, что одна из центральных газет перепечатала статью Regnum, которая была подписана его псевдонимом.

"Хаотичное обвинение"

Касаясь сути и формы предъявленного ему обвинения, которое в понедельник огласил прокурор, Павловец сказал, что "большинство фраз из его текстов вырваны из контекста". "Я считаю обвинение надуманным и хаотичным", – сказал он.

При этом он отметил, что следствие, опираясь на заключение экспертов, обвиняет его в разжигания национальной вражды. "Но следствием не установлен умысел моих деяний. Высокий суд, не было ни умысла, ни разжигания национальной вражды", – заявил Павловец.

"Мои статьи – это стандартный классический обзор событий истории новейшей истории Беларуси", – подчеркнул он.

Аплодисменты в суде

Убеждая суд в своей невиновности, Павловец сказал: "Тот факт, что мои статьи не являются экстремистскими, подтверждает и то, что портал Regnum не был заблокирован".

Обвиняемый также заявил суду, что эксперты, которые готовили заявление по его текстам, путают некоторые понятия и термины. "Мне, как историку, совершенно понятно, что эксперты не видят различия в понятиях "этнос" и "нация", – сказал обвиняемый, добавив, что когда они будут вызваны в суд, нужно будут задать им вопросы на эту тему.

Павловец также процитировал научную статью одного из экспертов, привлеченных для написания заключения, которое легло в основу обвинения. По его словам, посылы об "этнической идентичности белорусов гомельского региона тянут на 130-ю статью". (По этой статье судят за разжигание национальной вражды белорусских авторов Regnum – Sputnik.) После этой фразы в зале раздались аплодисменты.

О деньгах

Павловец высказался по поводу предъявленного ему обвинения в незаконной предпринимательской деятельности.



© Sputnik / Виктор Толочко Прокурор огласил суммы, которые получали белорусские авторы Regnum

"Многие пишут статьи в издания, в том числе сотрудники прокуратуры, следователи, за что получают гонорары. И это не считается предпринимательской деятельностью", – сказал Павловец.

По его словам, он получал деньги в качестве авторских гонораров, на что заключение договора не требуется. Он также рассказал, что в обвинении, в частности, указана сумма в размере 250 белорусских рублей, которые он получил в качестве гонорара за публикацию в одном из центральных государственных СМИ.

По информации Павловца, получать деньги за публикации в Regnum ему предложил журналист агентства Юрий Баранчик. "Я согласился. У меня семья – жена. дочь. Мы снимаем квартиру. На одну зарплату преподавателя особо не проживешь", – сказал обвиняемый.