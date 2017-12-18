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МЧС Беларуси победило в двух номинациях конкурса соцрекламы в России
19.12.2017 15:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Конкурс государственной социальной рекламы "Импульс", организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", объявил победителей и призеров 2017 года, церемония награждения прошла в Москве.
Гран-при конкурса, а также победителем в номинации "Лучшая видеореклама" стало Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области России за работу "
Победителем сразу в двух номинациях стало Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси – это Лучшая наружная реклама ("
Победителем в еще одной, специальной, номинации "Дети — наше все" стала администрация Гомеля за работу "Все учителя — разные".
Всего в конкурсе было восемь номинаций, за которые боролись
"Импульс" –
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Еще одним белорусским участником, ставшим победителем в номинации, стала администрация Гомеля.
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