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МЧС Беларуси победило в двух номинациях конкурса соцрекламы в России

19.12.2017 15:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Конкурс государственной социальной рекламы "Импульс", организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", объявил победителей и призеров 2017 года, церемония награждения прошла в Москве.

Гран-при конкурса, а также победителем в номинации "Лучшая видеореклама" стало Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области России за работу "Вспомни о своем ребенке – заплати алименты".

Победителем сразу в двух номинациях стало Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси – это Лучшая наружная реклама ("МЧС благодарит заботливых родителей") и Лучший буклет ("Правила безопасного поведения в различных ЧС").

Победителем в еще одной, специальной, номинации "Дети — наше все" стала администрация Гомеля за работу "Все учителя — разные".

Всего в конкурсе было восемь номинаций, за которые боролись более 500 конкурсантов из России и стран СНГ. Победителей выбирало авторитетное жюри, в состав которого вошли представители рекламной сферы, руководители ряда СМИ, а также представители госструктур.

"Импульс"ежегодный конкурс государственной социальной рекламы, помогающий привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором конкурса выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председатель жюри — гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Еще одним белорусским участником, ставшим победителем в номинации, стала администрация Гомеля.

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