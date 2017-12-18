МЧС Беларуси победило в двух номинациях конкурса соцрекламы в России

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Конкурс государственной социальной рекламы "Импульс", организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", объявил победителей и призеров 2017 года, церемония награждения прошла в Москве.

Гран-при конкурса, а также победителем в номинации "Лучшая видеореклама" стало Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области России за работу " Вспомни о своем ребенке – заплати алименты ".

Победителем сразу в двух номинациях стало Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси – это Лучшая наружная реклама (" МЧС благодарит заботливых родителей ") и Лучший буклет (" Правила безопасного поведения в различных ЧС ").

Победителем в еще одной, специальной, номинации "Дети — наше все" стала администрация Гомеля за работу "Все учителя — разные".

Всего в конкурсе было восемь номинаций, за которые боролись более 500 конкурсантов из России и стран СНГ . Победителей выбирало авторитетное жюри, в состав которого вошли представители рекламной сферы, руководители ряда СМИ, а также представители госструктур.

"Импульс" – ежегодный конкурс государственной социальной рекламы , помогающий привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором конкурса выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председатель жюри — гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.