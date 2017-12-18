Самая крупная в 2017-м партия наркотиков: из Латвии пытались ввезти 355,5 кг гашиша

Гражданин Литвы, который перевозил груз в Россию через Беларусь, задержан.

16 декабря сотрудники Витебской таможни пресекли самую крупную попытку ввоза в Беларусь наркотиков. Внимание таможенников привлек автомобиль DAF, на котором было написано «кормовые добавки». Он следовал из Латвии через пункт пропуска «Урбаны». в нем сотрудники таможни обнаружили 355,5 кг наркотика.

— Стоимость изъятой партии на черном рынке оценивается от 7 до 9 миллионов долларов, — отметил Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета.