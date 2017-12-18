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Вопросы школьного питания рассмотрит специальная рабочая группа
19.12.2017 15:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Межведомственная рабочая группа для выработки предложений по организации школьного питания создана в Беларуси, сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.
Предполагается, что специальная рабочая группа выработает предложения по порядку закупок и корректировки ценообразования при организации питания в учреждениях образования — детсадах, школах, ссузах и вузах.
© Sputnik/ Саид Царнаев
Группа должна будет проанализировать ситуацию с детским питанием с учетом применения норм законодательства о закупках и ценообразовании. Возможно, в этой сфере изменят и законодательство.
В законы может быть внесен порядок закупки товаров юрлицами, организующими школьное питание, за собственный счет.
"Кроме того, будут готовиться предложения о корректировке законодательства для установления экономически обоснованного порядка ценообразования на продукцию, реализуемую в учреждениях образования", — сообщили в пресс-службе Совмина.
Руководить группой будет глава МАРТ республики Владимир Колтович. Свои предложения специалисты должны внести в сжатые сроки — до 21 декабря.
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Руководителем рабочей группы назначили главу министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.
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