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Вопросы школьного питания рассмотрит специальная рабочая группа

19.12.2017 15:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Межведомственная рабочая группа для выработки предложений по организации школьного питания создана в Беларуси, сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.

Предполагается, что специальная рабочая группа выработает предложения по порядку закупок и корректировки ценообразования при организации питания в учреждениях образования — детсадах, школах, ссузах и вузах.

Вопросы школьного питания рассмотрит специальная рабочая группа
© Sputnik/ Саид Царнаев
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Группа должна будет проанализировать ситуацию с детским питанием с учетом применения норм законодательства о закупках и ценообразовании. Возможно, в этой сфере изменят и законодательство.

В законы может быть внесен порядок закупки товаров юрлицами, организующими школьное питание, за собственный счет.

"Кроме того, будут готовиться предложения о корректировке законодательства для установления экономически обоснованного порядка ценообразования на продукцию, реализуемую в учреждениях образования", — сообщили в пресс-службе Совмина.

Руководить группой будет глава МАРТ республики Владимир Колтович. Свои предложения специалисты должны внести в сжатые сроки — до 21 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководителем рабочей группы назначили главу министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.

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