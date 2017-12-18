Вопросы школьного питания рассмотрит специальная рабочая группа

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Межведомственная рабочая группа для выработки предложений по организации школьного питания создана в Беларуси, сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.

Предполагается, что специальная рабочая группа выработает предложения по порядку закупок и корректировки ценообразования при организации питания в учреждениях образования — детсадах, школах, ссузах и вузах.



© Sputnik/ Саид Царнаев Прокуратура Минска выявила нарушения в столовой учреждения образования

Группа должна будет проанализировать ситуацию с детским питанием с учетом применения норм законодательства о закупках и ценообразовании. Возможно, в этой сфере изменят и законодательство.

В законы может быть внесен порядок закупки товаров юрлицами, организующими школьное питание, за собственный счет.

"Кроме того, будут готовиться предложения о корректировке законодательства для установления экономически обоснованного порядка ценообразования на продукцию, реализуемую в учреждениях образования", — сообщили в пресс-службе Совмина.

Руководить группой будет глава МАРТ республики Владимир Колтович. Свои предложения специалисты должны внести в сжатые сроки — до 21 декабря.