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Прибытие нескольких рейсов в Национальный аэропорт Минск задерживается
19.12.2017 16:10 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибытие нескольких рейсов в Национальный аэропорт Минск задерживается. Такая информация размещена на онлайн-табло на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
Задерживаются рейсы из Киева, Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа.
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