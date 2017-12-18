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Прибытие нескольких рейсов в Национальный аэропорт Минск задерживается
19.12.2017 16:10 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибытие нескольких рейсов в Национальный аэропорт Минск задерживается. Такая информация размещена на онлайн-табло на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
Задерживаются рейсы из Киева, Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа.
Как пояснили в "Белавиа", задержки рейсов из Киева связаны с погодными условиями. По остальным направлениям прибытие рейсов задерживается незначительно.
Как сообщалось, сильный снегопад обрушился на Киев. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию чрезвычайной и отметил, что за сутки выпала почти полумесячная норма осадков. На 19 декабря объявлено штормовое предупреждение.-0-
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