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Самолеты из Киева, Москвы и Петербурга не прибыли в Минск из-за погоды
19.12.2017 16:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Четыре рейса из Киева, Санкт-Петербурга и Москвы не прилетели во вторник в Национальный аэропорт из-за погодных условий, сообщили Sputnik в пресс-службе авиакомпании "Белавиа".
Сообщается, что задерживается два самолета из Киева, которые должны были прибыть в 07:10 и 16:15.
© Sputnik / Виктор Толочко
Причина опозданий — плохие погодные условия в Киеве, пояснили в "Белавиа".
"В Киеве плохая погода. Нас включили в задержки, поэтому самолет не прилетел", — сообщили там.
В районе 16 часов также должны были прибыть рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Как уточнили в "Белавиа", самолеты из России опаздывают по причине ожидания транзитных пассажиров, которые направлялись из Киева.
В пресс-службе Национального аэропорта Минск Sputnik отметили, что белорусский аэропорт работает в штатном режиме.
Во вторник в Киеве наблюдается сильный ветер и снегопад, который начался еще в понедельник. По всей украинской столице большие пробки, под тяжестью снега в городе падают деревья.
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Рейс из Киева по расписанию должен был прилететь в 7 часов утра вторника.
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