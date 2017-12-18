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Самолеты из Киева, Москвы и Петербурга не прибыли в Минск из-за погоды

19.12.2017 16:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Четыре рейса из Киева, Санкт-Петербурга и Москвы не прилетели во вторник в Национальный аэропорт из-за погодных условий, сообщили Sputnik в пресс-службе авиакомпании "Белавиа".

Сообщается, что задерживается два самолета из Киева, которые должны были прибыть в 07:10 и 16:15.

Самолеты из Киева, Москвы и Петербурга не прибыли в Минск из-за погоды
© Sputnik / Виктор Толочко
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Причина опозданий — плохие погодные условия в Киеве, пояснили в "Белавиа".

"В Киеве плохая погода. Нас включили в задержки, поэтому самолет не прилетел", — сообщили там.

В районе 16 часов также должны были прибыть рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как уточнили в "Белавиа", самолеты из России опаздывают по причине ожидания транзитных пассажиров, которые направлялись из Киева.

В пресс-службе Национального аэропорта Минск Sputnik отметили, что белорусский аэропорт работает в штатном режиме.

Во вторник в Киеве наблюдается сильный ветер и снегопад, который начался еще в понедельник. По всей украинской столице большие пробки, под тяжестью снега в городе падают деревья.

 
Теги: Минск
 
 
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Рейс из Киева по расписанию должен был прилететь в 7 часов утра вторника.

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