Государственный обвинитель запросил для экс-начальника отдела материально-технического снабжения «Минскэнерго», который обвиняется во взяточничестве, 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, пишет БЕЛТА .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Гособвинитель предложил суду признать фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 430 (в деле четыре эпизода получения денег) УК Беларуси, и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишением занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Суд Ленинского района Минска вынесет приговор по этому делу 22 декабря.

По данным следствия , обвиняемый с мая 2015 по май 2017 года в Минске и Минском районе несколько раз получал деньги за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Зная о том, какие товарно-материальные ценности необходимо приобрести для нужд организации, и ценовые предложения, из корыстных побуждений он сообщал эти сведения своей знакомой, представлявшей различные субъекты хозяйствования. Кроме того, чиновник сам инициативно указывал женщине группы товаров, которые планируется приобрести предприятием, чтобы она смогла подготовить выигрышное конкурсное предложение.

В результате этих незаконных действий субъекты хозяйствования выставляли наиболее выгодные условия, которые обеспечивали заключение с ними договоров. За победу в торгах фигурант получал от своей знакомой 10% от суммы оплаченной продукции.

Вознаграждения от 900 до 2 тысяч рублей передавались руководителю при личных встречах. Задержан он был 17 мая после очередного получения взятки в размере 500 долларов.