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Прокурор запросил для экс-начальника отдела "Минскэнерго" 9 лет лишения свободы за взятки
19.12.2017 17:22 — Новости Общества | Tut.by
Государственный обвинитель запросил для экс-начальника отдела материально-технического снабжения «Минскэнерго», который обвиняется во взяточничестве, 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, пишет
Гособвинитель предложил суду признать фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 430 (в деле четыре эпизода получения денег) УК Беларуси, и назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, лишением занимать определенные должности сроком на 5 лет.
Суд Ленинского района Минска вынесет приговор по этому делу 22 декабря.
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В результате этих незаконных действий субъекты хозяйствования выставляли наиболее выгодные условия, которые обеспечивали заключение с ними договоров. За победу в торгах фигурант получал от своей знакомой 10% от суммы оплаченной продукции.
Вознаграждения от 900 до 2 тысяч рублей передавались руководителю при личных встречах.
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Экс-руководитель был задержан в мае 2017 года.
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