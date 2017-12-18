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Совет Республики Беларуси принял к сведению декрет о развитии предпринимательства

19.12.2017 16:49 — Новости Общества | БелТА  
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Совет Республики Беларуси принял к сведению декрет о развитии предпринимательства
Во время заседания

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики Беларуси сегодня на заседании принял к сведению декрет №7 "О развитии предпринимательства", передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов подчеркнул, что декрет носит новаторский характер. "Парламентариям вместе с правительством предстоит принять ряд нормативных правовых актов, которые позволят раскрыть механизмы декрета и обеспечить его практическую реализацию", - сказал он. В этих нормативных документах будут закреплены четкие и понятные правила ведения бизнеса, что, по мнению сенатора, позволит повысить долю бизнеса в ВВП.

Декрет, подписанный Президентом 23 ноября, предлагает минимизировать вмешательство государства в работу субъектов хозяйствования. Одновременно документ усиливает механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за безопасную работу, отметил, представляя документ сенаторам, министр экономики Владимир Зиновский.

В декрете определены основные принципы взаимодействия государства с юридическими лицами и ИП. В их числе министр назвал презумпцию добросовестности субъектов хозяйствования, саморегулирование бизнеса, приоритетную направленность контролирующих и надзорных органов на профилактику правонарушений, соразмерность наказания характеру совершенного нарушения.

Владимир Зиновский рассказал, что декретом вводится уведомительный порядок для начала наиболее распространенных видов экономической деятельности. Речь идет о бытовых, туристических, социальных услугах, деятельности в сфере торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производстве продукции, стройматериалов и так далее. Действие документа охватывает сферы, в которых сосредоточено около 95% малого и среднего бизнеса. Теперь для занятия данными видами деятельности достаточно будет подать единственное уведомление в исполком через службу "Одно окно" (допускается почтовое отправление с уведомлением о вручении) либо с помощью портала электронных услуг. На следующий день уже можно будет заниматься заявленным видом деятельности.

Декретом также утверждены общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды и ветеринарии к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений. Эти требования максимально систематизированы и сокращены. Они будут являться обязательными для соблюдения всеми субъектами при осуществлении экономической деятельности.

Одновременно декрет устанавливает административную ответственность руководителя за обеспечение нормальной работы предприятия. В частности, за непринятие им необходимых мер по надлежащей организации деятельности предприятия, повлекшее вредные последствия, если нет признаков преступления или иного административного правонарушения, предусмотрен штраф от 10 до 200 базовых величин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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