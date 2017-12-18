Лайфхаки про Новый год в Витебске: когда парад Дедов Морозов, как работают транспорт и торговля

Новогодний парад в этот году в Витебске пройдет не в час пик и содержит сюрприз, который пока держат в тайне. О том, как «северная белорусская столица» готовится встретить череду зимних праздников, журналистам рассказали на пресс-конференции в городской администрации.



Заместитель председателя горисполкома Петр Подгурский. Фото: Игорь Матвеев

Новогодний парад

Он начнется 22 декабря в 19.00. Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи пройдут по улице Ленина к главной елке на площади Победы. Всего в шествии примут участие около 1,5 тысячи ряженых.

Будет и символ 2018 года — собака (или собаки). Сколько их будет и в каком виде, пока неизвестно. Организаторы держат интригу. Приоткрыли только, что «живой собаки в карете» не будет. Но обещают, что парад получится веселым и ярким.

— Новый год — это праздник, когда даже взрослые ожидают чуда. Кому-то же его надо делать. Вот мы и выступаем в роли тех, кто готовит чудо, стараемся каждый год привносить в шествие какие-то изюминки, — отметил заместитель председателя горисполкома Петр Подгурский.

Главная елка на площади Победы в этот раз, как и обычно, — высотой 35 метров. Ее собрали из 221 живой елочки. Подсчитали даже, из чего состоит ее наряд. Это 56 светодиодных снежинок, почти 130 шаров, 1,2 км гирлянд с 5 тысячами лампочек.

Транспорт

22 декабря, во время новогоднего парада, закроют движение всех видов транспорта на улице Ленина — на участке от площади Свободы до площади Победы. Это займет примерно полчаса — с 18.45 до 19.10.

В это время изменится движение троллейбусов. Маршруты №№ 1, 8 будут следовать до улицы Жесткова, а №№ 2, 4, 6, 7, 9, 11 со стороны проспекта Строителей поедут до площади Победы.

Автобусы, которые проходят через площадь Победы, последуют через мост имени Блохина и улицу Смоленскую.

— Движение транспорта перекроют на минимальное количество времени. Мы уже второй год подряд уходим на новогоднем шествии с пикового времени, так как раньше из-за этого было большое количество обращений от горожан. Сейчас для парада выбрали наиболее оптимальное время — 19.00. К этому часу многие уже успеют добраться домой с работы и даже приехать на площадь Победы, чтобы поучаствовать в празднике, — считает Петр Подгурский.

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Витебске будет работать до 4.00. По городу будут ходить автобусы (маршруты № 2, 10, 12, 34, 99), трамваи (№№ 1, 7, 8) и троллейбусы (№№ 1, 2, 4, 8, 11).

Торговля

До 7 января в Витебске еженедельно по субботам проходят ярмарки, где можно купить подарки, сувениры для родных и близких, продукты к праздничному столу, а также елочку. Эти базары находятся на улице Ленина (участок от мини-кафе «Эридан» до кафе «Аврора»), Центральной (у Дворца культуры в Рубе), на Пролетарской площади и на рынке «Центральный» (улица Офицерская, 2а).



Участники предновогодней пресс-конференции в горисполкоме. Фото: Игорь Матвеев

Елочные базары находятся на 28 площадках. Список адресов — здесь . Самые ходовые новогодние деревья — высотой от метра до двух — стоят 12 рублей.

В магазинах города предлагают искусственные ели, сосны и кедры по цене от 3 до 313 рублей. В торговых точках — большой ассортимент карнавальных костюмов и масок. Этот новогодний антураж обойдется от 35 копеек до 174 рублей. На самый придирчивый вкус и кошелек представлены в магазинах и елочные игрушки и украшения (от 27 копеек до 66 рублей).

Если вы не представляете праздника без салюта, то покупайте пиротехнику не из-под полы на рынке, а в магазинах. Торговля в Витебске предлагает более 30 видов (шутихи, бенгальские огни, фонтаны, фейерверки, римские свечи, ракеты) по цене от 1 до 255 рублей.

Зимние забавы

К новогодним праздникам в городе обещают залить более 40 ледовых площадок. Самые большие из них — на площади Победы, возле амфитеатра, ЦСК. Катки также появятся во дворах и возле школ.

13 января в Витебске планируют отметить День снега. В планах у организаторов городских забав и конкурс ледяных скульптур. Но эти два мероприятия полностью зависят от небесной канцелярии — будем надеяться, что нынешняя зима порадует нас и снегом, и морозными солнечными деньками.

Безопасность

С 24 декабря витебская милиция перейдет на усиленный вариант несения службы. В таком режиме правоохранители будут работать все новогодние и рождественские праздники — до 8 января. Наибольшее внимание уделят 386 площадкам в регионе, где пройдут массовые новогодние мероприятия. Милиционеры также будут дежурить возле католических и православных храмов на Рождество.



Фото: Игорь Матвеев

В ночь с 31 декабря на 1 января на площади Победы установят мобильные турникеты. Всех, кто придет на ночное гуляние к главной елке города, будут досматривать — на подходах к площади установят 4 КПП.

Просят быть осторожными и внимательными к своему здоровью и сотрудники МЧС. Небезобидной бывает не только нелегальная пиротехника, но даже китайские фонарики. Так, в прошлом году в Витебске запустили такую летящую светящуюся конструкцию, и она приземлилась на капот машины. Произошло возгорание, и у авто серьезно повредило бампер.

Подробную программу праздничных мероприятий в Витебске на Новый год, католическое и православное Рождество смотрите на сайте горисполкома.