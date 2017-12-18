Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Организаторы самого крупного в Беларуси автофестиваля подготовили календарь, на котором показали самых красивых девушек мероприятия рядом с крутыми машинами.

На страницы календаря попали 12 красавиц, участниц конкурса "Мисс SunDay", которых отбирали из 200 претенденток. Заявки от красоток приходили из разных городов Беларуси, а дюжину лучших определили с помощью интернет-голосования. Съемка для календаря стала одним из условий конкурса красоты.

"Идея календаря в том, что все фотографии девушек были сделаны в один день на территории фестиваля рядом с редкими автомобилями и мотоциклами участников", – рассказал Sputnik один из организаторов автофестиваля Sunday Михаил Кунцевич.

Календарь выпущен ограниченной серией, его получат снявшиеся для календаря девушки, а также партнеры фестиваля. Дата 21 июля 2018 года на календаре выделена маркером – именно в этот день под Гродно состоится уже девятый по счету международный фестиваль SunDay. Прием заявок от владельцев ярких автомобильных проектов будет объявлен в начале весны.



Диана Бузук © Фото: SunDay



Дарья Гайко (третье место в конкурсе "Мисс SunDay-2017") © Фото: SunDay



Юлия Юшкевич © Фото: SunDay



Ольга Лубочко © Фото: SunDay



Евгения Козел © Фото: SunDay



Дарья Чучейко (второе место в конкурсе "Мисс SunDay-2017") © Фото: SunDay



Илона Капустинская (Мисс SunDay-2017) © Фото: SunDay



Елена Поспелова © Фото: SunDay



Валерия Толочек © Фото: SunDay



Мария Дедович © Фото: SunDay



Алевтина Тимовец © Фото: SunDay



Анастасия Коваленко © Фото: SunDay 1 / 12 © Фото: SunDay Диана Бузук

Автофестиваль SunDay является крупнейшим автомобильным мероприятием на территории СНГ и собирает до 300 редких единиц техники из семи стран. Традиционно он проходит под Гродно. Участники борются за первые места в таких номинациях, как тюнинг, ретро, янгтаймеры, автозвук, аэрография и стэнс. Традиционно дневная программа завершается эротической мойкой автомобилей, в которой соревнуются девушки из разных городов, а затем на сцену поднимается знаменитый музыкальный исполнитель. Завершается фестиваль ночным Open Air.

В 2017 году фестиваль посетили 16 000 зрителей — новый рекорд по количеству приезжих гостей. По словам организаторов, на будущий год желание стать участниками уже подтвердили владельцы легендарных автомобилей.