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Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек

19.12.2017 18:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек – Sputnik. Организаторы самого крупного в Беларуси автофестиваля подготовили календарь, на котором показали самых красивых девушек мероприятия рядом с крутыми машинами.

На страницы календаря попали 12 красавиц, участниц конкурса "Мисс SunDay", которых отбирали из 200 претенденток. Заявки от красоток приходили из разных городов Беларуси, а дюжину лучших определили с помощью интернет-голосования. Съемка для календаря стала одним из условий конкурса красоты.

"Идея календаря в том, что все фотографии девушек были сделаны в один день на территории фестиваля рядом с редкими автомобилями и мотоциклами участников", – рассказал Sputnik один из организаторов автофестиваля Sunday Михаил Кунцевич.

Календарь выпущен ограниченной серией, его получат снявшиеся для календаря девушки, а также партнеры фестиваля. Дата 21 июля 2018 года на календаре выделена маркером – именно в этот день под Гродно состоится уже девятый по счету международный фестиваль SunDay. Прием заявок от владельцев ярких автомобильных проектов будет объявлен в начале весны.

  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Диана Бузук
    © Фото: SunDay
  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Дарья Гайко (третье место в конкурсе "Мисс SunDay-2017")
    © Фото: SunDay
  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Юлия Юшкевич
    © Фото: SunDay
  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Ольга Лубочко
    © Фото: SunDay
  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Евгения Козел
    © Фото: SunDay
  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Дарья Чучейко (второе место в конкурсе "Мисс SunDay-2017")
    © Фото: SunDay
  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Илона Капустинская (Мисс SunDay-2017)
    © Фото: SunDay
  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Елена Поспелова
    © Фото: SunDay
  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Валерия Толочек
    © Фото: SunDay
  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Мария Дедович
    © Фото: SunDay
  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Алевтина Тимовец
    © Фото: SunDay
  • Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
    Анастасия Коваленко
    © Фото: SunDay
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© Фото: SunDay
Диана Бузук

Автофестиваль SunDay является крупнейшим автомобильным мероприятием на территории СНГ и собирает до 300 редких единиц техники из семи стран. Традиционно он проходит под Гродно. Участники борются за первые места в таких номинациях, как тюнинг, ретро, янгтаймеры, автозвук, аэрография и стэнс. Традиционно дневная программа завершается эротической мойкой автомобилей, в которой соревнуются девушки из разных городов, а затем на сцену поднимается знаменитый музыкальный исполнитель. Завершается фестиваль ночным Open Air.

В 2017 году фестиваль посетили 16 000 зрителей — новый рекорд по количеству приезжих гостей. По словам организаторов, на будущий год желание стать участниками уже подтвердили владельцы легендарных автомобилей.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Фестиваль известен большой количеством редких машин и эротической мойкой автомобилей, но ни одно эротическое фото не попало на страницы календаря.

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