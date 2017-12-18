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Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
19.12.2017 18:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек – Sputnik. Организаторы самого крупного в Беларуси автофестиваля подготовили календарь, на котором показали самых красивых девушек мероприятия рядом с крутыми машинами.
На страницы календаря попали 12 красавиц, участниц конкурса "Мисс SunDay", которых отбирали из 200 претенденток. Заявки от красоток приходили из разных городов Беларуси, а дюжину лучших определили с помощью интернет-голосования. Съемка для календаря стала одним из условий конкурса красоты.
"Идея календаря в том, что все фотографии девушек были сделаны в один день на территории фестиваля рядом с редкими автомобилями и мотоциклами участников", – рассказал Sputnik один из организаторов автофестиваля Sunday Михаил Кунцевич.
Календарь выпущен ограниченной серией, его получат снявшиеся для календаря девушки, а также партнеры фестиваля. Дата 21 июля 2018 года на календаре выделена маркером – именно в этот день под Гродно состоится уже девятый по счету международный фестиваль SunDay. Прием заявок от владельцев ярких автомобильных проектов будет объявлен в начале весны.
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© Фото: SunDay
Диана Бузук
Автофестиваль SunDay является крупнейшим автомобильным мероприятием на территории СНГ и собирает до 300 редких единиц техники из семи стран. Традиционно он проходит под Гродно. Участники борются за первые места в таких номинациях, как тюнинг, ретро, янгтаймеры, автозвук, аэрография и стэнс. Традиционно дневная программа завершается эротической мойкой автомобилей, в которой соревнуются девушки из разных городов, а затем на сцену поднимается знаменитый музыкальный исполнитель. Завершается фестиваль ночным Open Air.
В 2017 году фестиваль посетили 16 000 зрителей — новый рекорд по количеству приезжих гостей. По словам организаторов, на будущий год желание стать участниками уже подтвердили владельцы легендарных автомобилей.
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Фестиваль известен большой количеством редких машин и эротической мойкой автомобилей, но ни одно эротическое фото не попало на страницы календаря.
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