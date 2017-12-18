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4-миллионным пассажиром в столичном аэропорту стал минчанин, который совершал 205-й полет за год
19.12.2017 18:43 — Новости Общества | Tut.by
В Минском аэропорту встретили четырехмиллионного пассажира. Им стал прилетевший из Санкт-Петербурга минчанин Всеволод Беляев.
Для минчанина это был 205-й полет в этом году (70-й — с компанией «Белавиа»).
— Это был тяжелый год, — признался Всеволод Беляев. Он работает менеджером в компании, которая организует обучение для врачей из СНГ.
Было видно, что минчанин удивлен подобному ажиотажу — представители аэропорта вручили четырехмиллионному пассажиру планшет, четырехкилограммовый торт и сертификат на обслуживание в ВИП-зале аэропорта и на полет бизнес-классом по одному из маршрутов «Белавиа».
Четыре миллиона пассажиров — рекорд для минского аэропорта. Заместитель директор Департамента по авиации Артем Сикорский отметил:
— В прошлом году 10 ноября мы встречали трехмиллионного пассажира, сегодня встречаем четырехмиллионного. Это значительная прибавка. Наша авиация растет более быстрыми темпами, чем в целом в мире.
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В Минском аэропорту встретили четырехмиллионного пассажира. Им стал прилетевший из Санкт-Петербурга минчанин Всеволод Беляев.
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