ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

4-миллионным пассажиром в столичном аэропорту стал минчанин, который совершал 205-й полет за год

19.12.2017 18:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минском аэропорту встретили четырехмиллионного пассажира. Им стал прилетевший из Санкт-Петербурга минчанин Всеволод Беляев.

Для минчанина это был 205-й полет в этом году (70-й — с компанией «Белавиа»).

— Это был тяжелый год, — признался Всеволод Беляев. Он работает менеджером в компании, которая организует обучение для врачей из СНГ.

Было видно, что минчанин удивлен подобному ажиотажу — представители аэропорта вручили четырехмиллионному пассажиру планшет, четырехкилограммовый торт и сертификат на обслуживание в ВИП-зале аэропорта и на полет бизнес-классом по одному из маршрутов «Белавиа».

Четыре миллиона пассажиров — рекорд для минского аэропорта. Заместитель директор Департамента по авиации Артем Сикорский отметил:

— В прошлом году 10 ноября мы встречали трехмиллионного пассажира, сегодня встречаем четырехмиллионного. Это значительная прибавка. Наша авиация растет более быстрыми темпами, чем в целом в мире.

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском аэропорту встретили четырехмиллионного пассажира. Им стал прилетевший из Санкт-Петербурга минчанин Всеволод Беляев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Автофестиваль Sunday показал календарь, куда хотели попасть 200 девушек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика