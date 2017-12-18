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ГТК: рекордная партия наркотиков была спрятана в рефрижераторе

19.12.2017 19:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Крупнейшая за весь год партия наркотических средств – 355,5 килограмма гашиша – задержана сотрудниками таможни, рассказал на пресс-конференции в среду председатель ГТК Юрий Сенько.

Инцидент произошел в минувшую субботу в пункте пропуска "Урбаны". Фура DAF, которая по документам перевозила кормовые добавки из Литвы в РФ, была отправлена на рентген. В ходе сканирования подозрительные брикеты были обнаружены за передней стенкой полуприцепа. В брикетах оказался гашиш.

ГТК: рекордная партия наркотиков была спрятана в рефрижераторе
© Sputnik/ / ГТК Беларуси
Видеофакт: рекордную партию гашиша задержали белорусские таможенники

"Всего за год было изъято 1 тонна 15 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, более 229 кг прекурсоров, более 15 тысяч единиц медицинских препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества", — рассказал Сенько.

Он отметил, что большинство изъятых веществ, несмотря на разность стран отправления, предназначались для транспортировки в РФ. При этом глава ГТК отметил, что еще 10 лет назад большая часть наркотиков прибывала в Беларусь из Пакистана и Афганистана, то сейчас ситуация изменилась.

Всего в 2017 году зафиксировано 507 случаев выявления наркотических и психотропных средств на границе. Из них в Погранкомитете отметили четыре крупнейших. Так, в феврале в пункте пропуска "Козловичи" была задержана партия гашиша весом в 285 кг. В августе в пункте пропуска "Брузги" в полу легкового авто обнаружили 178 брикетов весом в 70 кг. В этом же ПП в октябре обнаружили еще 300 кг вещества в новом автомобиле — в комитете отмечают, что наркодилеры не жалеют денежных средств на создание тайников. В этом авто срезали днище, заложили тайник и приварили днище назад.

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость такой партии на черном рынке оценивается от семи до девяти миллионов долларов.

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