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Скауты доставили в Беларусь Вифлеемский огонь

19.12.2017 23:38 — Новости Общества | Tut.by  
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19 декабря в Беларусь прибыл Вифлеемский огонь. Его доставили скауты. Уже 20 декабря огонь прибудет в Минск, а потом и в другие города страны, сообщили на сайте catholic.by.


Фото: catholic.by

«Переданный через белорусско-польскую границу огонь принесли в кафедральный костел святого Франциска Ксаверия в Гродно», — говорится в сообщении.

Символ Рождества Христова развезут по белорусским приходам до 23 декабря. Перечень приходов, в которые привезут огонь из Вифлеема, можно найти тут.

Видео: ОНТ

7 января католические священники поздравят с праздником православных и передадут огонь им.

Традиция привозить Вифлеемский огонь в Европу существует с 80-х годов прошлого века. Из Вифлеема огонь в специальном контейнере привозят в Вену на самолете, а затем уже по «скаутской эстафете» огонь доставляют в другие страны, в том числе Беларусь, Украину, Россию.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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19 декабря в Беларусь прибыл Вифлеемский огонь. Его доставили скауты. Уже 20 декабря огонь прибудет в Минск, а потом и в другие города страны.

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