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Скауты доставили в Беларусь Вифлеемский огонь
19.12.2017 23:38 — Новости Общества | Tut.by
19 декабря в Беларусь прибыл Вифлеемский огонь. Его доставили скауты. Уже 20 декабря огонь прибудет в Минск, а потом и в другие города страны, сообщили на сайте catholic.by.
«Переданный через белорусско-польскую границу огонь принесли в кафедральный костел святого Франциска Ксаверия в Гродно», — говорится в сообщении.
Символ Рождества Христова развезут по белорусским приходам до 23 декабря. Перечень приходов, в которые привезут огонь из Вифлеема, можно найти
Видео:
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Традиция привозить Вифлеемский огонь в Европу существует с 80-х годов прошлого века. Из Вифлеема огонь в специальном контейнере привозят в Вену на самолете, а затем уже по «скаутской эстафете» огонь доставляют в другие страны, в том числе Беларусь, Украину, Россию.
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19 декабря в Беларусь прибыл Вифлеемский огонь. Его доставили скауты. Уже 20 декабря огонь прибудет в Минск, а потом и в другие города страны.
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