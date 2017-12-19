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Приговор фигурантам дела о договорных матчах оставили без изменений
19.12.2017 22:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек – Sputnik. Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда не удовлетворила апелляции и жалобы фигурантов дела о договорных футбольных матчах и оставила приговор без изменения в отношении всех обвиняемых, об этом сообщили в эфире телеканала Беларусь 1.
На скамье подсудимых оказались 15 человек: действующие футболисты и бывшие игроки из команд первой лиги. В октябре суд Первомайского района города Минска осудил спортсменов за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Некоторым суд назначил до трех лет ограничения свободы, остальные были оштрафованы.
Правоохранители вскрыли преступную схему организации договорных матчей чемпионата Беларуси по футболу в высшей и первой лигах еще в июле 2016 года. По данным следствия, ставки на договорных матчах зависели от лиги: матчи первой оценивались в 1–4 тысячи долларов США, высшей – от 10 до 18 тысяч.
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Мингорсуд не удовлетворил апелляционный протест и жалобы обвиняемых по делу о договорных футбольных матчах, оставив приговор первой инстанции в силе.
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