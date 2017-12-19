Ермошина: много новых лиц участвует в избирательной кампании

МИНСК, 19 дек – Sputnik. В процессе выдвижения кандидатов в депутаты местных советов появилось много новых лиц, а инициативных групп зарегистрировано почти в два раза больше, чем на выборах 2014 года, об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik/ Александр Мазуркевич Завершилась регистрация инициативных групп к выборам-2018

"Инициативных групп зарегистрировано приблизительно в полтора-два раза больше по регионам, чем в 2013-2014 году, когда проходило выдвижение кандидатов в депутаты. Очень много новых лиц появилось, которые также выдвигаются, до этого мы просто-напросто не слышали этих фамилий", – отметила она.

Ермошина также высказала мнение, что участие общественных объединений и политических партий, активность партий при выдвижении и сборе подписей будет способствовать тому, что на выборах в местные советы увеличится явка избирателей.

Глава ЦИК сегодня обсудила основные моменты текущей избирательной кампании и организацию местных выборов с представителями территориальных избиркомов, городскими и районными властями на семинаре в Могилеве.

Сейчас по всей стране проходит этап выдвижения кандидатов в депутаты местных советов, позже начнется активная часть предвыборной агитации, которая закончится в основной день голосования – 18 февраля 2018 года.