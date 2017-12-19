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Ермошина: много новых лиц участвует в избирательной кампании
19.12.2017 21:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек – Sputnik. В процессе выдвижения кандидатов в депутаты местных советов появилось много новых лиц, а инициативных групп зарегистрировано почти в два раза больше, чем на выборах 2014 года, об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik/ Александр Мазуркевич
"Инициативных групп зарегистрировано приблизительно в полтора-два раза больше по регионам, чем в 2013-2014 году, когда проходило выдвижение кандидатов в депутаты. Очень много новых лиц появилось, которые также выдвигаются, до этого мы просто-напросто не слышали этих фамилий", – отметила она.
Ермошина также высказала мнение, что участие общественных объединений и политических партий, активность партий при выдвижении и сборе подписей будет способствовать тому, что на выборах в местные советы увеличится явка избирателей.
Глава ЦИК сегодня обсудила основные моменты текущей избирательной кампании и организацию местных выборов с представителями территориальных избиркомов, городскими и районными властями на семинаре в Могилеве.
Сейчас по всей стране проходит этап выдвижения кандидатов в депутаты местных советов, позже начнется активная часть предвыборной агитации, которая закончится в основной день голосования – 18 февраля 2018 года.
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Количество зарегистрированных инициативных групп при проведении местных выборов в регионах увеличилось почти в два раза по сравнению с 2014 годом.
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