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В Витебске декретница уговорила 8 знакомых оформить на нее рассрочку, но платить не стала
20.12.2017 07:04 — Новости Общества | Tut.by
Жительница Витебска выманила у знакомых кредитные деньги и технику почти на 13 тысяч рублей, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.
24-летняя женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, полгода уговаривала знакомых приобрести на ее имя в рассрочку мобильные телефоны и другую бытовую технику. Кроме этого, убеждала их оформить для нее кредит и заем. Объясняла всем, что сама не может это сделать из-за плохой кредитной истории.
Получив имущество и деньги, женщина распорядилась ими по своему усмотрению, но задолженность по рассрочкам и кредитам полностью не погасила.
Потерпевшие — 8 жителей Витебска и района. В списке похищенного — 12 мобильных телефонов, ноутбук и другая техника на сумму почти 13 тысяч рублей.
Следователи изъяли документы, подтверждающие оформление сделок, а также расписки с обязательством погашения рассрочек. Прошли очные ставки между потерпевшими и подозреваемой.
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24-летняя женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, полгода уговаривала знакомых приобрести на ее имя в рассрочку мобильные телефоны и другую бытовую...
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