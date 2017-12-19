В Витебске декретница уговорила 8 знакомых оформить на нее рассрочку, но платить не стала

Жительница Витебска выманила у знакомых кредитные деньги и технику почти на 13 тысяч рублей, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

24-летняя женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, полгода уговаривала знакомых приобрести на ее имя в рассрочку мобильные телефоны и другую бытовую технику. Кроме этого, убеждала их оформить для нее кредит и заем. Объясняла всем, что сама не может это сделать из-за плохой кредитной истории.

Получив имущество и деньги, женщина распорядилась ими по своему усмотрению, но задолженность по рассрочкам и кредитам полностью не погасила.

Потерпевшие — 8 жителей Витебска и района. В списке похищенного — 12 мобильных телефонов, ноутбук и другая техника на сумму почти 13 тысяч рублей.

Следователи изъяли документы, подтверждающие оформление сделок, а также расписки с обязательством погашения рассрочек. Прошли очные ставки между потерпевшими и подозреваемой.

Следователи обращаются к потерпевшим от аналогичных действий подозреваемой и всем, кто что-либо знает о ее деятельности, сообщить об этом в городской отдел СК по телефону: +375 29 515−45−86.