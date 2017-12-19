ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске декретница уговорила 8 знакомых оформить на нее рассрочку, но платить не стала

20.12.2017 07:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жительница Витебска выманила у знакомых кредитные деньги и технику почти на 13 тысяч рублей, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

24-летняя женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, полгода уговаривала знакомых приобрести на ее имя в рассрочку мобильные телефоны и другую бытовую технику. Кроме этого, убеждала их оформить для нее кредит и заем. Объясняла всем, что сама не может это сделать из-за плохой кредитной истории.

Получив имущество и деньги, женщина распорядилась ими по своему усмотрению, но задолженность по рассрочкам и кредитам полностью не погасила.

Потерпевшие — 8 жителей Витебска и района. В списке похищенного — 12 мобильных телефонов, ноутбук и другая техника на сумму почти 13 тысяч рублей.

Следователи изъяли документы, подтверждающие оформление сделок, а также расписки с обязательством погашения рассрочек. Прошли очные ставки между потерпевшими и подозреваемой.

Следователи обращаются к потерпевшим от аналогичных действий подозреваемой и всем, кто что-либо знает о ее деятельности, сообщить об этом в городской отдел СК по телефону: +375 29 515−45−86.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24-летняя женщина, находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, полгода уговаривала знакомых приобрести на ее имя в рассрочку мобильные телефоны и другую бытовую...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Скауты доставили в Беларусь Вифлеемский огонь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика