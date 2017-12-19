Предпринимательница из Витебска выманила у знакомых 21 тысячу рублей

Индивидуальная предпринимательница из Витебска мошенническим путем завладела 21 тысячей рублей, сообщила официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Уголовное дело в отношении 44-летней женщины возбуждено за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В ноябре-декабре 2016 года бизнес-леди, занимающаяся торговлей на одном из рынков города, под различными предлогами брала взаймы у знакомых, доверяющих ей, крупные суммы. От действий злоумышленницы пострадали пять человек.