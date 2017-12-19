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Ящик с немецкими патронами обнаружил в сарае житель Брестского района

20.12.2017 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Брестского района при демонтаже хозяйственной постройки обнаружил ящик с немецкими патронами, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете судебных экспертиз.


Фото: ГКСЭ

Боеприпасы в количестве 170 штук найдены в деревне Скоки. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз, назначена баллистическая экспертиза.

Согласно заключению эксперта управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области, патроны калибра 7,92 мм образца 1943 года изготовлены заводским способом и являются боеприпасами к автоматическим немецким винтовкам и пистолетам-пулеметам, а также иным образцам огнестрельного нарезного оружия. Патроны для стрельбы не пригодны из-за значительного поражения коррозией.

Эксперты напоминают, что в случае обнаружения боеприпасов на приусадебных участках, во дворе необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Несмотря на визуальную непригодность, боеприпасы представляют опасность для жизни и здоровья.

 
 
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Боеприпасы в количестве 170 штук найдены в деревне Скоки.

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