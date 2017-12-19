Дорожный налог, сомнительный биткоин, голые спортсмены и тепло в наш дом - все за вчера

Доброе утро!

Как и предупреждали синоптики, вчера страну заметало : в некоторых регионах прошли сильные снегопады, усилился ветер, машины вылетали с трасс, самолеты прилетали с опозданием. И только мы выдохнули — уф, не замерзли, живы, добрались! — как на сегодня снова объявили оранжевый уровень опасности : сильный ветер, снег, метель. Взбодримся и утеплимся же, друзья!





ВАЖНОЕ

Кстати, о трассах. В Минтрансе рассказали, как планируют перераспределить «дорожный налог» . Спойлер: МКАД-2 уже построили, пришло время местных дорог.

Экономика Беларуси восстанавливается — но по-прежнему остается весьма уязвимой. И МВФ настоятельно рекомендует Беларуси взяться, наконец, за госпредприятия , ну, а президент как раз вчера напомнил им о необходимости возвращать долги — «но опять хотят реструктуризацию, и снова стенания, плач». Огненное у него было совещание !

Нацбанк неформально обсудил с экспертами по недвижимости изменения, которые ждут этот рынок. Если вкратце: кредиты на жилье станут дешевле, про доллары забудем через год. Подробнее — здесь .

Резонансное уголовное дело по «цветочному грабежу» в Витебске закрыли. Как говорится — что и требовалось доказать. Женщина отделается «административкой» .

ПОПУЛЯРНОЕ

Если вы все еще думаете, инвестировать ли в биткоины, знайте: сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины с мотивировкой «они так же хороши, как и бесполезны». Все подробности — здесь .

А вот здесь — две очень тяжелые истории мам детей, сменивших пол . Если они приняли — попробуйте прочесть и понять их и вы.

Еще одна страшная история: в 2016 году столичных медиков отправили в колонии за взятки при выписке больничных. И вот один из них умер от пневмонии, его жена продолжает сидеть, дети живут с бабушкой … Не дай бог.

Прокуратура проверила скандальный автопарк Гродно. Помните, один из его водителей, выполняя рейс, остановил автобус — и вдруг прыгнул в Неман с 30-метрового моста? Оказалось, нехило переутомлялись они там .

И обязательно посмотрите новый календарь, где известные спортсмены и представители мира искусства со всего мира снимаются обнаженными , а суммы, вырученные с продажи календаря, идут на приобретение одежды и обуви для молодых спортсменов. Как говорится, во-первых, это красиво…





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Включить дома свет, лечь спать в теплой комнате, когда за окном минусовая температура — совершенно обычные вещи, которым мы не придаем значения, пока всё хорошо. Прямо как в случае со своим собственным организмом, где самостоятельно бьется сердце, работает мозг и легкие. Белорусская энергосистема — это тоже большой организм со своим мозгом, сразу несколькими сердцами и 65 тысячами человек, которые незаметно для нас поддерживают его работу. Посмотрели, как там у них внутри .





Знаете, кто в этом году стала первой ракеткой Беларуси? Конечно, Арина Соболенко. Новый статус она подкрепила исторической встречей с Марией Шараповой, победами за сборную в Кубке Федерации и привлекательной атакующей игрой. А мы поговорили с личным тренером 19-летней теннисистки — и это очень интересная беседа.

А вот хорошая история про ЗОЖ в агрогородке . Да-да, здесь нет фитоняшек — но есть спорт, здоровье и простота. Посмотрите, как и зачем Михаил каждое утро бегает по Олехновичам: «Если раньше про меня могли сказать: „Дурак побежал“, — сейчас по-хорошему завидуют». И 67-летней Раисе из деревни Павлово, скорее всего, завидуют (мы так точно!): ишь ты, в таком возрасте освоила фитнес и скандинавскую ходьбу !

Напоследок же — о международной политике. Одно решение Дональда Трампа перенести столицу Израиля в Иерусалим спровоцировало протесты, уличные беспорядки и заставило собираться Совет Безопасности ООН. Объясняем, почему ситуация наделала столько шума и вызвала дискуссию в мире .

Все новости вторника, 19 декабря

Кстати. Блогер Влад Бумага устроил эксперимент: прикрепил к удочке 10 долларов, свесил леску с балкона и понаблюдал за тем, как будут реагировать на деньги незнакомые люди. Мда. Посмотрите, что уж .

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