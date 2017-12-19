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Дорожный налог, сомнительный биткоин, голые спортсмены и тепло в наш дом - все за вчера
20.12.2017 07:37 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Как и предупреждали синоптики,
ВАЖНОЕ
Кстати, о трассах. В Минтрансе рассказали,
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ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Включить дома свет, лечь спать в теплой комнате, когда за окном минусовая температура — совершенно обычные вещи, которым мы не придаем значения, пока всё хорошо. Прямо как в случае со своим собственным организмом, где самостоятельно бьется сердце, работает мозг и легкие. Белорусская энергосистема — это тоже большой организм со своим мозгом, сразу несколькими сердцами и 65 тысячами человек, которые незаметно для нас поддерживают его работу.
Знаете, кто в этом году стала первой ракеткой Беларуси? Конечно, Арина Соболенко. Новый статус она подкрепила исторической встречей с Марией Шараповой, победами за сборную в Кубке Федерации и привлекательной атакующей игрой.
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Напоследок же — о международной политике. Одно решение Дональда Трампа перенести столицу Израиля в Иерусалим спровоцировало протесты, уличные беспорядки и заставило собираться Совет Безопасности ООН.
Кстати. Блогер Влад Бумага устроил эксперимент: прикрепил к удочке 10 долларов, свесил леску с балкона и понаблюдал за тем, как будут реагировать на деньги незнакомые люди.
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Доброе утро! Как и предупреждали синоптики, вчера страну заметало: в некоторых регионах прошли сильные снегопады, усилился ветер, машины вылетали с трасс, самолеты...
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