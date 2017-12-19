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На братской могиле в Молодечно сожгли венки. Виновные не установлены
20.12.2017 08:08 — Новости Общества | Tut.by
В Молодечно, в сквере на улице Язэпа Дроздовича, возле театра Батлейка, сгорели несколько венков.
Проверку по факту инцидента проводили сотрудники Молодечненского районного отдела внутренних дел. Виновные в сожжении венков не установлены.
Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Евгений Сачек рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:
— Фотографии,
Официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Анастасия Швайбович сообщила, что в Молодечненский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям сообщений о пожаре на братской могиле на улице Язэпа Дроздовича не поступало ни 6, ни 7 декабря, накануне дня, когда фото были присланы в милицию.
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Проверку по факту инцидента проводили сотрудники Молодечненского районного отдела внутренних дел. Виновные в сожжении венков не установлены.
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