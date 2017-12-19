На братской могиле в Молодечно сожгли венки. Виновные не установлены

В Молодечно, в сквере на улице Язэпа Дроздовича, возле театра Батлейка, сгорели несколько венков.





Проверку по факту инцидента проводили сотрудники Молодечненского районного отдела внутренних дел. Виновные в сожжении венков не установлены.

Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Евгений Сачек рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:





— Фотографии, размещенные 19 декабря в интернете, поступили в Молодечненский РОВД электронным обращением еще 8 декабря. На место происшествия сразу выехали сотрудники милиции. Однако в этот день там все было убрано, никаких следов сгоревших венков уже не было. В ходе проверки установить лиц, причастных к инциденту, не удалось. Однако после этого случая, чтобы в дальнейшем исключить хулиганские действия на братской могиле, к ней был приближен маршрут патрулирования нарядов патрульно-постовой службы Молодечненского РОВД.





Официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Анастасия Швайбович сообщила, что в Молодечненский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям сообщений о пожаре на братской могиле на улице Язэпа Дроздовича не поступало ни 6, ни 7 декабря, накануне дня, когда фото были присланы в милицию.