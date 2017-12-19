Дочь певца Александра Малинина пропала в США

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Дочь певца Алексанра Малинина Кира Евдокимова, пропала в США. Об этом заявила ее мать, звезда 90-х, певица Ольга Зарубина в передаче Первого канала "Пусть говорят". По ее версии девушка впала в депрессию, связалась с плохой компанией и стала принимать наркотики.

В таком психологическом состоянии дочери Зарубина винит Малинина. До определенного возраста девушка не знала, кто ее отец. В 2011 году Малинин предпринял попытку сблизится с Кирой, но это оказалось больше PR-акцией для телеканалов, чем искренним отцовским порывом. Это нанесло девушке серьезную душевную травму — она снова вернулась в Америку и вскоре связалась с дурной компанией.

В конце 90-х певица Ольга Зарубина вместе с дочерью уехала в США. В 2009 году Зарубина вынулась в Россию, а Кира Евдокимова продолжает жить в Америке. По сведениям российских СМИ она находится в неблагоприятном районе Сиэтла.