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Плюс миллион пассажиров за год: аэропорт Минск установил новый рекорд
20.12.2017 07:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Национальный аэропорт Минск принял 19 декабря четырехмиллионного пассажира. Им оказался менеджер Всеволод Беляев который пользуется услугами авиации несколько раз в неделю (!). В этот раз юбилейный пассажир прибыл в Минск из Санкт-Петербурга рейсом авиакомпании "Белавиа".
© Sputnik / Виктор Толочко
Представители аэропорта пообещали не останавливаться на достигнутом. Тем более, что в
Генеральный директор аэропорта Дмитрий Меликян пообещал, что пассажиропоток в 2018 году увеличится на 10-15%. Ожидается, что с минским аэропортом начнут работать новые авиакомпании которые придут со своим дополнительным пассажиропотоком. В целом же, как отметили собравшиеся на чествовании четырехмиллионного пассажира, белорусская авиация растет более быстрыми темпами, чем в целом в мире.
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Впервые в истории Беларуси Национальный аэропорт Минск принял четырехмиллионного пассажира.
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