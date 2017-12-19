Плюс миллион пассажиров за год: аэропорт Минск установил новый рекорд

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Национальный аэропорт Минск принял 19 декабря четырехмиллионного пассажира. Им оказался менеджер Всеволод Беляев который пользуется услугами авиации несколько раз в неделю (!). В этот раз юбилейный пассажир прибыл в Минск из Санкт-Петербурга рейсом авиакомпании "Белавиа".



© Sputnik / Виктор Толочко Аэропорт обзавелся валютообменной машиной, но поставил ее в VIP-зале

Представители аэропорта пообещали не останавливаться на достигнутом. Тем более, что в ноябре прошлого года шумно праздновалось прибытие трехмиллионного пассажира . При такой динамике роста, пятимиллионный пассажир может прилететь чуть больше чем через полгода. Впрочем, представители аэропорта в прогнозах были достаточно сдержаны.

Генеральный директор аэропорта Дмитрий Меликян пообещал, что пассажиропоток в 2018 году увеличится на 10-15%. Ожидается, что с минским аэропортом начнут работать новые авиакомпании которые придут со своим дополнительным пассажиропотоком. В целом же, как отметили собравшиеся на чествовании четырехмиллионного пассажира, белорусская авиация растет более быстрыми темпами, чем в целом в мире.