Фотоловушки и мобильные посты охраняют лес от незаконной вырубки елей в Могилевской области

В Могилевской области около 70 мобильных постов будут охранять лес от незаконной вырубки елей, сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении. За соблюдением природоохранного законодательства будут также следить 95 фотоловушек.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

К охране леса от незаконной вырубки подключатся Госинспекция охраны животного и растительного мира, представители Минприроды, МВД и других контролирующих органов.

— Практически все работники гослесохраны будут задействованы до конца декабря. Посты на автодорогах будут проверять наличие разрешительных документов для провоза лесных красавиц. В этом сезоне уже пресечено одно нарушение: в Могилевском районе был остановлен трактор, перевозивший 15 елей без разрешения, — рассказали собеседники.

В целом же выявленных нарушений с каждым годом становится меньше.