|
Фотоловушки и мобильные посты охраняют лес от незаконной вырубки елей в Могилевской области
20.12.2017 09:41 — Новости Общества | Tut.by
В Могилевской области около 70 мобильных постов будут охранять лес от незаконной вырубки елей, сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении. За соблюдением природоохранного законодательства будут также следить 95 фотоловушек.
К охране леса от незаконной вырубки подключатся Госинспекция охраны животного и растительного мира, представители Минприроды, МВД и других контролирующих органов.
— Практически все работники гослесохраны будут задействованы до конца декабря. Посты на автодорогах будут проверять наличие разрешительных документов для провоза лесных красавиц. В этом сезоне уже пресечено одно нарушение: в Могилевском районе был остановлен трактор, перевозивший 15 елей без разрешения, — рассказали собеседники.
В целом же выявленных нарушений с каждым годом становится меньше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Усиление охраны леса продлится до конца декабря.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии