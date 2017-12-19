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Фотоловушки и мобильные посты охраняют лес от незаконной вырубки елей в Могилевской области

20.12.2017 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилевской области около 70 мобильных постов будут охранять лес от незаконной вырубки елей, сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении. За соблюдением природоохранного законодательства будут также следить 95 фотоловушек.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

К охране леса от незаконной вырубки подключатся Госинспекция охраны животного и растительного мира, представители Минприроды, МВД и других контролирующих органов.

— Практически все работники гослесохраны будут задействованы до конца декабря. Посты на автодорогах будут проверять наличие разрешительных документов для провоза лесных красавиц. В этом сезоне уже пресечено одно нарушение: в Могилевском районе был остановлен трактор, перевозивший 15 елей без разрешения, — рассказали собеседники.

В целом же выявленных нарушений с каждым годом становится меньше.

 
 
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