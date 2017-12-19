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Как Вифлеемский огонь доставили в Беларусь

20.12.2017 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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По традиции перед Рождеством Вифлеемский огонь доставляют в гродненский Фарный костел. И уже из Гродно далее он начинает свое путешествие по Беларуси. Привозят его в нашу страну польские харцеры, которые передают символическую лампадку на границе белорусским скаутам.


Затем Вифлеемский огонь мира привозят в главный католический храм города. В этом году он прибыл в областной центр 19 декабря. Уже через день он доберется и до Минска.


Гродненцы встречают огонь из Вифлеема уже 18 год подряд. На этот раз девиз праздника: «Свет внутри тебя». Католики всего мира призывают хотя бы на время забыть о ссорах и конфликтах и зажечь в своей душе тепло.

После торжественной службы в Фарном костеле любой желающий смог зажечь свою свечу от Вифлеемского огня, тем самым символически принеся его к себе домой. Католики зажигают от огня свечи, которые потом поставят на стол в сочельник.












Вифлиемский огонь в Фарном костеле пробудет до 7 января, а потом католические священники поздравят с праздником православных и передадут огонь им. Перечень приходов, в которые привезут огонь из Вифлеема, можно найти тут.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По традиции перед Рождеством в гродненский Фарный костел уже несколько лет подряд доставляется Вифлеемский огонь. Именно в Гродно он начинает свое путешествие по...

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