Как Вифлеемский огонь доставили в Беларусь

По традиции перед Рождеством Вифлеемский огонь доставляют в гродненский Фарный костел. И уже из Гродно далее он начинает свое путешествие по Беларуси. Привозят его в нашу страну польские харцеры, которые передают символическую лампадку на границе белорусским скаутам.





Затем Вифлеемский огонь мира привозят в главный католический храм города. В этом году он прибыл в областной центр 19 декабря. Уже через день он доберется и до Минска.





Гродненцы встречают огонь из Вифлеема уже 18 год подряд. На этот раз девиз праздника: «Свет внутри тебя». Католики всего мира призывают хотя бы на время забыть о ссорах и конфликтах и зажечь в своей душе тепло.

После торжественной службы в Фарном костеле любой желающий смог зажечь свою свечу от Вифлеемского огня, тем самым символически принеся его к себе домой. Католики зажигают от огня свечи, которые потом поставят на стол в сочельник.

























Вифлиемский огонь в Фарном костеле пробудет до 7 января, а потом католические священники поздравят с праздником православных и передадут огонь им. Перечень приходов, в которые привезут огонь из Вифлеема, можно найти тут .