Дональда Трампа одобряет только каждый третий американец

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют лишь 35% американцев, свидетельствуют данные социологического опроса компании CNN.

Уже после своей инаугурации в начале 2017-го Трамп побил рекорды антирейтингов среди всех вступающих на пост президента американских политиков. К концу первого года правления одобряют его работу еще меньше граждан страны.

Так, негативно к его деятельности относятся 59% американцев, а поддержать его готовы лишь 35% граждан США. Еще в марте рейтинг поддержки действующего президента был выше — 45%. Среди одобряющих Трампа большинство республиканцев, а в рядах приверженцев Демпартии его поддерживают только 4%.

По данным CNN, нынешний рейтинг Трампа — своего рода антирекорд для любого президента на конец первого года своего президентства.

Для сравнения, Джорджа Буша младшего в конце первого года поддерживали 86%, Джона Кеннеди — 77%, Ричарда Никсона и Барака Обаму — 55-59%.