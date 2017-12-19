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ГПК во время праздников рекомендует выбирать менее загруженные пункты пропуска

20.12.2017 10:28 — Новости Общества | БелТА  
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ГПК во время праздников рекомендует выбирать менее загруженные пункты пропуска
Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси при поездках в страны Евросоюза во время праздников рекомендует выбирать менее загруженные пункты пропуска. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Пограничная служба с учетом предстоящих рождественских и новогодних праздников прогнозирует традиционное увеличение пассажиропотока. "Рекомендуем гражданам, которые планируют в это время поездки в страны ЕС, выбирать оптимальные маршруты и менее загруженные пункты пропуска. Так, на литовском направлении более оперативно пересечь границу можно в расположенном в 40 км севернее Гродно пункте пропуска "Привалка". Также менее загруженными являются пункты пропуска "Бенякони" и "Лоша" (вильнюсское направление). На польском направлении можно воспользоваться пунктами пропуска "Песчатка" (около 65 км севернее Бреста) либо "Домачево" (45 км южнее Бреста)", - проинформировали в ГПК.

Для создания гражданам комфортных условий пересечения госграницы органы погранслужбы предпринимают необходимые меры. При возникновении очереди увеличивается количество сотрудников органов пограничной службы в пункте пропуска, перераспределяется контролерский состав на основные направления. Со всеми сопредельными государствами организовано взаимодействие по вопросам работы пунктов пропуска, отметили в Госпогранкомитете.

В ведомстве обратили внимание и на то, что каждый пункт имеет определенную пропускную способность. "Она зависит от его инфраструктуры, и при значительном увеличении количества пересекающего границу транспорта не всегда данный пункт пропуска может обеспечить оформление без образования очередей. Также определенное влияние на число пропускаемых через границу машин оказывает скорость работы контрольных органов сопредельного государства, - пояснили в ГПК. - Напоминаем гражданам, что оперативную информацию об очередях на границе можно получить в специальном разделе на сайте Госпогранкомитета, а задать вопрос по вопросам прохождения пограничного контроля можно по телефону горячей линии 8(017) 216-26-12".-0-

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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