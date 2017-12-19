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КГБ: вызывают недоумение агрессивные методы работы литовских спецслужб

20.12.2017 10:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Агрессивные методы работы литовских спецслужб вызывают недоумение, признался в интервью председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик.

Глава КГБ отметил, что из повседневного лексикона его ведомства уже начисто исчезло понятие "противник", а Беларусь стремится выстраивать дружеские отношения со странами-партнерами по всему миру. Такова позиция руководства страны, которую разделяют и спецслужбы.

Главное — по-джентльменски

"Поэтому мы делаем ставку на открытый, доверительный и взаимовыгодный диалог, тем более с нашими ближайшими соседями", — отметил Вакульчик в интервью "СБ. Беларусь сегодня".

КГБ: вызывают недоумение агрессивные методы работы литовских спецслужб
© Фото: пресс-служба ОДКБ
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По словам Вакульчика, исторические факты свидетельствует о том, что всем странам необходимо знать, что происходит в других государствах, особенно в тех, которые находятся по соседству.

"Поэтому мы, безусловно, замечаем активность наших соседей на белорусском направлении. Но самое главное — чтобы эта активность находилась в разумных пределах, основывалась на джентльменских правилах и принципах, чтобы соблюдался негласный кодекс сотрудников спецслужб", — высказался Вакульчик.

Чьи спецслужбы "перестарались"?

Руководитель КГБ отметил, что гораздо хуже, когда работа спецслужб приобретает ярко выраженные недружественные формы и мешает развитию отношений между странами.

КГБ: вызывают недоумение агрессивные методы работы литовских спецслужб
© Sputnik/ Иван Руднев
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По его словам, "вызывают недоумение агрессивные методы работы литовских спецслужб, в том числе целенаправленные провокации, которые в цивилизованном мире остались в прошлом".

"Об этом, наверное, можно было бы и не говорить, если бы объектами этих провокаций не становились наши граждане, посещающие соседнее государство как туристы или по служебным вопросам, наши граждане, имеющие там родственников или друзей, коммерческие интересы", — пояснил Вакульчик.

По мнению главы КГБ, подобное недопустимо и вряд ли помогает укреплению отношений.

"Особенно с учетом того обстоятельства, что белорусский транзит существенно пополняет бюджет Литвы", — добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Соседние государства проявляют интерес "на белорусском направлении", однако Вакульчик уверен, что их деятельность должна основываться на "джентльменских правилах...

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