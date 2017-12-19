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Ремонт моста через Припять займет полтора-два года

20.12.2017 11:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Реконструкция моста через реку Припять между городами Житковичи и Туров начнется в следующем году и займет полтора-два года, сообщил Sputnik начальник управления эксплуатации автомобильных дорог РУП "Гомельавтодор" Сергей Мозгов.

Ремонт моста через Припять займет полтора-два года
© Фото: ВКонтакте / ЧП | Гомельская область
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В начале декабря мост через Припять между Житковичами и Туровом треснул: движение через него пришлось перекрыть из-за угрозы обрушения, а в ста метрах был сооружен понтонный мост. Специалисты еще не приступили к реконструкции моста.

"Реконструкция моста через реку Припять на участке автомобильной дороги Р-88 между городами Житковичи и Туров начнется в 2018 году после разработки соответствующей проектно-сметной документации", — заявили Sputnik в "Гомельавтодоре".

По словам представителей предприятия, вид ремонта и способ демонтажа поврежденного пролетного строения сейчас не определен (проектное решение в стадии проработки).

"Реконструкцию данного моста планируется выполнить за полтора-два года", — отметил Мозгов.

Вместо понтонного моста строители обещают возвести временный, однако произойдет это, по заявлениям представителя "Гомельавтодора", лишь в первом полугодии 2018-го.

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В то же время, эксперты отмечают, что понтонный мост может работать лишь до тех пор, пока реку не сковали льды. После этого пользоваться понтоном будет нельзя. Как будет решен вопрос с переправой через Припять на период невозможности пользования понтонным и отсутствия временного моста — пока не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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Временный мост вместо понтонного на участке возведут лишь в первом полугодии 2018-го.

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