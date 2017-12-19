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Количество абортов В Беларуси снижается. Чаще всего их делают женщины в возрасте 30-34 лет
20.12.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by
В 2016 году в Беларуси сделали 27 467 абортов. Эти данные включают операции искусственного прерывания беременности на ранних сроках методом вакуум-аспирации и с помощью лекарств. Об этом говорится в официальном статистическом сборнике за 2016 год «Здравоохранение в Республике Беларусь», опубликованном на
Больше всего абортов сделали женщины в возрасте 30−34 лет — 8192. При этом в 2016 году в стране родилось 117 779 детей.
Важно отметить, что количество абортов сокращается. Для сравнения в 2000 году прерываний беременности было 121,9 тысяч. К 2016 году количество абортов уменьшилось в 4,5 раза. В 2015 году их количество достигало 29,2 тысяч.
Напомним, что каждый год благодаря предабортному консультированию психологи
В Беларуси есть город, в котором беременность
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В 2016 году в Беларуси сделали 27 467 абортов. Эти данные включают операции искусственного прерывания беременности на ранних сроках методом вакуум-аспирации и с...
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