Милиция выявила факт «откатов» при покупке оборудования в работе главы Свислочского ЖКХ и директора Дрибинского УКП «Жилкомхоз». Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: МВД Беларуси

Во время проверки хозяйства выяснилось, что еще в 2012 году руководитель Свислочского ЖКХ необоснованно дважды закупал оборудование у частной фирмы по завышенным ценам, причинив ущерб предприятию на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

— 58-летий директор, не исследовав конъюнктуру рынка цен и минуя процедуру закупки, приобрел две насосные установки у коммерческой организации по завышенной цене. Каждая из них обошлась местному ЖКХ в 190 тысяч рублей, в то время как аналоги можно было купить у госпредприятия в 4,5 раза дешевле, — рассказал начальник ГУБЭП МВД Беларуси Александр Евсюков.

За аналогичное преступление на днях оперативники задержали и 46-летнего директора Дрибинского УКП «Жилкомхоз». Как и коллега из Свислочи, чиновник приобрел по завышенной стоимости насосные установки, причинив ущерб своему предприятию более 12 тысяч рублей.

По словам Александра Евсюкова, незаконная деятельность подозреваемых негативно отразилась на финансовом состоянии коммунальных предприятий, в том числе услугах, оказываемых населению.

В отношении экс-руководителей ЖКХ возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 426 УК («Превышение власти или служебных полномочий»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В обоих случаях поставщиком насосного оборудования являлась одна и та же фирма, руководитель которой убеждал чиновников превышать служебные полномочия взамен на незаконные вознаграждения. Действия предпринимателя следствие квалифицировало по ч.2 ст. 431 УК («Дача взятки»).

— В связи с актуальностью вопроса по наведению порядка в системе ЖКХ сотрудники подразделений БЭП продолжают проводить доследственные проверки по фактам приобретения насосного и иного оборудования предприятиями ЖКХ во всех регионах Беларуси, — пояснили в ГУБЭП МВД.