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На пустыре возле Ледового дворца хотят создать Аллею молодежи с арт-объектами и спортплощадкой

20.12.2017 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске планируют создать Аллею молодежи и украсить ее малыми архитектурными формами. Облагородить хотят пустырь возле Ледового дворца — между проспектом Победы и Новооршанским шоссе, пишет «Витебский курьер».


Источник gorodvitebsk.by

Горисполком и городская организация БРСМ объявили молодежный конкурс малых архитектурных форм для Аллеи молодежи. Ожидается, что на этой территории появятся арт-объекты, парковая мебель, молодежная спортивная площадка, а также парковка за Ледовым дворцом на проспекте Строителей.

Конкурс проводится до 20 февраля, возраст участников — от 12 до 31 года. В нем три номинации: «ландшафтный дизайн», «малые архитектурные формы», «дизайн-проект спортплощадки».

Более подробно о конкурсе можно узнать по телефону: 8 0212 33−60−87.


Парк Тысячелетия за Ледовым дворцом. Фото Евгения Москвина

В марте председатель горисполкома Виктор Николайкин сообщил, что завершена разработка проектно-сметной документации по благоустройству парка Тысячелетия, расположенного возле Ледового дворца. Пустырь намерены благоустроить: сделать дорожки, установить скамейки, посадить деревья, оборудовать зону отдыха.

 
Теги: Витебск
 
 
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На этой территории появятся арт-объекты, парковая мебель, молодежная спортивная площадка, а также парковка за Ледовым дворцом.

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