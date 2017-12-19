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До 10 градусов мороза ожидается по северо-востоку Беларуси 21 декабря

20.12.2017 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов мороза ожидается по северо-востоку Беларуси 21 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег. Днем преимущественно по северо-западной половине страны ожидается снег, мокрый снег, местами гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Ветер прогнозируется ночью неустойчивый 2-7 м/с, днем южный, юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, при прояснениях по северо-востоку - до минус 10 градусов, днем - от минус 6 до 0 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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