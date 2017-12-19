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В следующем году начнут строить бассейн в Шабанах
20.12.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Бассейн с использованием типового проекта начнут строить в микрорайоне Шабаны в 2018 году, сообщили агентству «
— Сейчас завершается проектирование водного объекта. К его строительству в Шабанах приступят в следующем году. Возведение бассейна запланировано по типовому проекту. Объект фактически ничем не будет отличаться от аналогичного водного комплекса
Третий по счету типовой бассейн планируют возвести в микрорайоне Лошица. Его проектирование намечено на следующий год.
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Это будет такой же бассейн, как в Брилевичах.
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