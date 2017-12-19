В следующем году начнут строить бассейн в Шабанах

Бассейн с использованием типового проекта начнут строить в микрорайоне Шабаны в 2018 году, сообщили агентству « Минск-Новости » в управлении спорта и туризма Мингорисполкома.



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— Сейчас завершается проектирование водного объекта. К его строительству в Шабанах приступят в следующем году. Возведение бассейна запланировано по типовому проекту. Объект фактически ничем не будет отличаться от аналогичного водного комплекса «Дружба» в Брилевичах и будет рассчитан на 70 посещений в смену, — сказали в управлении.

Третий по счету типовой бассейн планируют возвести в микрорайоне Лошица. Его проектирование намечено на следующий год.