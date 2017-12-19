Центр Минска в субботу перекроют из-за нашествия Дедов Морозов

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Центральные улицы Минска в субботу будут перекрыты для движения личного и общественного транспорта в связи с проведением новогоднего театрализованного шествия Дедов Морозов и Снегурочек.

Запланировано, что колонна новогодних персонажей проедет и пройдет по проспекту Независимости и улице Ленина, проспекту Победителей ко Дворцу спорта. Движение начнется в 17:00 от площади Независимости.

В этой связи ориентировочно с 17:00 до 19:00 транспорт не сможет проехать по проспекту Независимости от одноименной площади до улицы Ленина и проспекту Победителей.

Внесены также изменения и в маршруты следования следующих автобусов:

— № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК организуются от ул. Московской по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул.Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Я.Купалы, просп. Независимости в обоих направлениях (с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "Ленинградская", "Вокзал", "Свердлова");

— № 300Э, 1400-ТК от АВ "Центральный" организуются по ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Я.Купалы, просп. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении – по просп. Независимости, Я.Купалы, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской с разворотом налево на перекрестке с ул. Ленинградской;

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— № 1, 69 организуются от просп. Победителей по пр. Машерова, ул. Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской до РК "Бобруйская" в прямом направлении, в обратном направлении – по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр. Машерова, Победителей;

— № 163 организуется по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях;

— № 119С организуется от просп. Победителей по пр. Машерова, ул. Тимирязева, К.Цеткин, Бобруйской до РК "Бобруйская" в обоих направлениях с выполнением на измененном участке остановочного пункта "Музыкальный театр";

— № 73, 1073-ТК от пр. Победителей организуются по пр. Машерова, ул.Тимирязева, Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях;

— № 91 организуется по пр. Победителей, Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига в обоих направлениях;

— № 23, 65 организуются до РК "Городской Вал" (без выезда на просп. Независимости);

— № 40, 50С от ул. Московской организуются по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийской в прямом направлении, в обратном направлении – по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немига, Мясникова и далее по маршрутам;

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— № 123 со стороны ул. Маяковского организуется по трассе троллейбусного маршрута № 6: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской в прямом направлении, в обратном направлении – по ул. Бобруйской, Ленинградской, Свердлова;

— № 127 со стороны ул. Ульяновской организуется по трассе автобусного маршрута № 81Э: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской с выполнением остановочного пункта "Вокзал" на терминале в прямом направлении, в обратном направлении – по ул. Бобруйской, Ульяновской;



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— № 1056-ТК организуется по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, пр. Машерова, Победителей в прямом направлении, в обратном направлении – от пр. Победителей по пр. Машерова, ул. Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской, Ульяновской;

— № 1212-ТК организуется по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном направлении – по ул. Романовская Слобода, Немига, К.Цеткин, Бобруйской, Ульяновской.

— № 1119-ТК организуется по пр. Победителей, Машерова, ул. Красная, пр.Независимости в прямом направлении, в обратном направлении – по пр.Независимости, Машерова. Победителей.

Метро будет работать в штатном режиме по графику субботнего дня.

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Пресс-служба Мингорисполкома и УГАИ города просит учитывать эту информацию при планировании своих поездок и выборе маршрута движения.