|
Главный Дед Мороз Беларуси проедет по проспекту Независимости на тракторе
20.12.2017 12:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Главный белорусский Дед Мороз, который возглавит в субботу театрализованное шествие новогодних персонажей, проедет по улицам Минска на тракторе в кортеже еще восьми таких же транспортных средств, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Гродно" title="Главная елка на Советской площади Гродно" class="">
© Sputnik / Инна Гришук
Трактор вместо кареты станет не единственным отличием нынешнего праздничного шествия новогодних персонажей. Своих представителей на праздник делегируют не только районы, но и знаковые столичные предприятия. Предполагается, что в шествии примут участие порядка 1000 персонажей.
Новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек состоится в субботу, 23 декабря. Движение начнется в 17:00 от площади Независимости, пройдет по проспекту Независимости и улице Ленина, проспекту Победителей ко Дворцу спорта.
На конечной точке маршрута участники шествия устроят танцевальный флешмоб. Поучаствовать в нем смогут и зрители. А потом состоится пневмофейерверк.
В Мингорисполкоме также рассказали, что планируют организовать прямую трансляцию шествия и новогоднего перфоманса на экраны, которые находятся на площади Свободы, здании торгово-развлекательного центра "Галерея Минск" на проспекте Победителей, и на экран у Дворца спорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переодеться в Дедов Морозов и Снегурочек для участия в новогоднем театрализованном шествии предложили, в том числе, представителям знаковых минский предприятий.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии