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Главный Дед Мороз Беларуси проедет по проспекту Независимости на тракторе

20.12.2017 12:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Главный белорусский Дед Мороз, который возглавит в субботу театрализованное шествие новогодних персонажей, проедет по улицам Минска на тракторе в кортеже еще восьми таких же транспортных средств, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

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© Sputnik / Инна Гришук
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Трактор вместо кареты станет не единственным отличием нынешнего праздничного шествия новогодних персонажей. Своих представителей на праздник делегируют не только районы, но и знаковые столичные предприятия. Предполагается, что в шествии примут участие порядка 1000 персонажей.

Новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек состоится в субботу, 23 декабря. Движение начнется в 17:00 от площади Независимости, пройдет по проспекту Независимости и улице Ленина, проспекту Победителей ко Дворцу спорта.

На конечной точке маршрута участники шествия устроят танцевальный флешмоб. Поучаствовать в нем смогут и зрители. А потом состоится пневмофейерверк.

В Мингорисполкоме также рассказали, что планируют организовать прямую трансляцию шествия и новогоднего перфоманса на экраны, которые находятся на площади Свободы, здании торгово-развлекательного центра "Галерея Минск" на проспекте Победителей, и на экран у Дворца спорта.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Переодеться в Дедов Морозов и Снегурочек для участия в новогоднем театрализованном шествии предложили, в том числе, представителям знаковых минский предприятий.

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