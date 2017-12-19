Главный Дед Мороз Беларуси проедет по проспекту Независимости на тракторе

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Главный белорусский Дед Мороз, который возглавит в субботу театрализованное шествие новогодних персонажей, проедет по улицам Минска на тракторе в кортеже еще восьми таких же транспортных средств, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

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Гродно" title="Главная елка на Советской площади Гродно" class=""> © Sputnik / Инна Гришук Дед Мороз – на собаках, Снегурочка – к колдуну: в Гродно зажгли елки 13

Трактор вместо кареты станет не единственным отличием нынешнего праздничного шествия новогодних персонажей. Своих представителей на праздник делегируют не только районы, но и знаковые столичные предприятия. Предполагается, что в шествии примут участие порядка 1000 персонажей.

Новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек состоится в субботу, 23 декабря. Движение начнется в 17:00 от площади Независимости, пройдет по проспекту Независимости и улице Ленина, проспекту Победителей ко Дворцу спорта.

На конечной точке маршрута участники шествия устроят танцевальный флешмоб. Поучаствовать в нем смогут и зрители. А потом состоится пневмофейерверк.

В Мингорисполкоме также рассказали, что планируют организовать прямую трансляцию шествия и новогоднего перфоманса на экраны, которые находятся на площади Свободы, здании торгово-развлекательного центра "Галерея Минск" на проспекте Победителей, и на экран у Дворца спорта.