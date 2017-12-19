Кобяков вручил новогодние подарки ученикам Молодечненской школы-интерната

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" вручил новогодние подарки ученикам Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков поздравил воспитанников и педагогов с наступающим 2018 годом и Рождеством, пожелал им всего самого доброго и радостного в новом году. "Для того чтобы ваши мечты реализовались, нужно всем упорно трудиться и прежде всего хорошо учиться. Поэтому хочу пожелать вам в новом году, чтобы вы учились только на отличные оценки и чтобы все задуманное вами всегда свершалось. Желаю, чтобы каждый из вас чувствовал себя счастливым в новом году", - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что в школе у ребят есть хорошие примеры для подражания: с 1990 по 2008 год 14 выпускников школы-интерната стали выдающимися спортсменами, из них 12 - чемпионами и призерами Паралимпийских игр, в том числе Василий Шаптибой и Дмитрий Салей. "Это те ребята, которые доказали, что они могут достичь самых больших вершин в мире. Уверен, что у каждого из вас есть такая возможность", - сказал Андрей Кобяков.

Новый год - это всегда подведение итогов, возможность посмотреть, как были реализованы планы, отметил глава правительства. В этом году в Беларуси были открыты две новых школы и 13 детских садов. "Мы стараемся уделять как можно больше внимания вам, ребятам, чтобы вам в ваших школах и детских садах жилось легко и комфортно", - добавил Андрей Кобяков.

Во время новогоднего поздравления ученики получили интерактивную мультимедийную доску, спортивный инвентарь и сладкие подарки.

Директор школы-интерната Наталья Глинская рассказала, что дети тщательно готовились к приезду гостей. "Каждый день репетировали по несколько часов, они очень хотели произвести впечатление на нашего премьер-министра. Для нас большая честь принять такого гостя на новогоднем празднике, - отметила она. - И второй важный аспект - это, конечно, подарки. Дети с нетерпением ждали подарков, для них это был большой сюрприз".

Андрей Кобяков ознакомился с материально-технической базой школы-интерната, условиями для обучения, воспитания и проживания учащихся. Премьер тепло пообщался с ребятами во время чаепития. Ученики школы-интерната подарили главе правительства картину-аппликацию, сделанную своими руками.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Игорь Макар и председатель Молодечненского райисполкома Александр Яхновец.

Государственное учреждение образования "Молодечненская специальная общеобразовательная школа-интернат" функционирует с 1 августа 1964 года. Учреждение является областным ресурсным центром специального образования по методическому обеспечению образовательного процесса детей с нарушениями зрения Минской области. Сейчас в школе-интернате учатся 104 ребенка, из них 27 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 72 ребенка-инвалида. С 2012 года 10 учащихся поощрены специальным фондом Президента по социальной поддержке талантливой молодежи и студентов.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 11 декабря по 10 января.-0-