Возле кормушек в охотхозяйстве на Витебщине установили камеру. За животными можно наблюдать онлайн

В охотничьем хозяйстве «Красный Бор» в Россонском районе на одной из подкормочных площадок для диких животных установили веб-камеру, которая ведет трансляцию в интернет. Теперь за оленями, ланями и косулями можно круглосуточно наблюдать онлайн.

Посмотреть на диких животных онлайн можно по ссылке .

Инициатор проекта — научно-практический центр по охотоведению и управлению ресурсами диких животных «Красный Бор». Его цель — привлечь внимание к проблемам управления популяциями диких копытных и популяризовать знания о них.

— На севере Беларуси исчезли популяции некоторых видов диких копытных. Охотничье хозяйство «Красный Бор» ведет работу по их восстановлению: в свободную среду обитания вселили зубров, европейских ланей европейских и благородных оленей. Животные прижились, сформировали дикие популяции, стали приносить потомство и заселять новые территории, — сообщил TUT.BY начальник научно-практического центра в охотничьем хозяйстве «Красный Бор» Павел Гештовт.

Зимняя подкормка помогает диким животным лучше адаптироваться к природным условиям. А работники охотхозяйства могут эффективнее следить за их состоянием.

— На подкормочные площадки выкладывают корма, наиболее приближенные к естественным — сенаж из провяленных трав и зерно овса. Здесь же установлены специальные биотехнические сооружения — «кормовые столы». Дикие животные, как правило, активны ночью и в сумерках, поэтому при наступлении темноты на камере включается инфракрасная подсветка, незаметная для их глаз. Однако очень часто олени, лани и косули посещают места подкормки и днем. Поэтому шанс увидеть животных на подкормочной площадке существует постоянно, — пояснил Павел Гештовт.

Наиболее активно животные идут к корму, который подготовил человек, когда уже выпал устойчивый снег и термометр показывает минусовую температуру.

Для того чтобы звери чувствовали себя спокойно, веб-камеру установили в одной из самых укромных частей хозяйства, вдали от людского жилья. Поэтому передача данных через мобильный интернет может быть не совсем устойчивой. Однако специалисты надеются, что это обстоятельство не уменьшит интерес к наблюдению за дикими животными в свободной среде обитания.