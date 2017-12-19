В 2019 году в Слуцке планируют начать строительство амфитеатра. Об этом 20 декабря на пресс-конференции с представителями местных СМИ рассказал председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский.



Андрей Янчевский. Фото: Виктория Капская, «Інфа-Кур'ер»

«Надо уходить с площади с праздниками. Для меня было непривычно, что все празднества проходят возле райисполкома. Надо делать амфитеатр. Искать другое место в центре, где площадь не меньше, чем возле райисполкома. В 2019 году начнем строить амфитеатр», — сказал Андрей Янчевский.

На сегодняшний день идет работа над проектом. Планируется, что он будет со стационарными местами для сидения, современно оформленный. Подбирается место для постройки. Рассматриваются места в парке (ближе к спортшколе), площадка бывшего консервного завода, место позади Дома культуры.