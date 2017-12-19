Судят парня, предлагавшего мужчинам оказывать интим-услуги дамам. Потерпевшие - те, кто согласился

В Минске начался необычный судебный процесс. В мошенничестве обвиняют 21-летнего Алексея, который через соцсети предлагал мужчинам подработку: оказывать интимные услуги женщинам, готовым за них платить. За «посредничество» просил комиссию — от 70 до 170 рублей. Парни, купившиеся на подобное предложение, выступают в суде потерпевшими.



Обвиняемый Алексей

Сегодня в суде Московского района Минска начался необычный процесс. По версии следствия, минчанин выманил деньги у 15 мужчин. С потерпевшими он общался в соцсетях от имени вымышленных женщин, предлагал подработку — оказание интимных услуг за деньги. Мужчины, которых заинтересовало это предложение, переводили на указанный счет «комиссию» — от 70 до 170 рублей. Они выступают в суде как пострадавшие.

Для судебного разбирательства выделили большой зал. Тот, где обычно оглашаются приговоры по громким делам.

— По этому делу потерпевших много, нужно всех вместить, — объясняют в суде.

В зал заходят 10 крепких парней, садятся на первую скамью — коротко стриженные, в кожаных куртках и пуховиках. На вид им от 20 до 35 лет.



Потерпевшие в суде

Недалеко от парней сидит обвиняемый. Алексею 21 год, работает охранником.

— Женат, ребенку 4 месяца, — поясняет он суду свое семейное положение.

Год назад Алексей уже был судим за мошенничество, ему назначили наказание в виде 120 часов общественных работ. Молодой человек наказание по первой судимости уже отбыл. Сейчас ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 209 УК Беларуси «Мошенничество, совершенное повторно». Фигуранту уголовного дела грозит до четырех лет лишения свободы.

— Вину признаю полностью, — говорит 21-летний обвиняемый. — У меня в тот момент были большие финансовые трудности, кредит.

Как рассказал на суде Алексей, сперва он разместил ВКонтакте объявление: «Нужно потратить немного времени, открыть на себя карточку и получить вознаграждение».

— Написал один парень, встретились с ним возле метро, я передал ему 30 рублей, а он пошел в банк открывать карточку. Потом и карточку, и договор передал мне, — рассказывает во время допроса обвиняемый Алексей. На эту карточку после потерпевшие перечисляли деньги.

Алексей же написал ВКонтакте уже другое объявление.

— Предложил идею заработка. Человек должен был встретиться с женщиной, оказать интимные услуги и получить вознаграждение. Люди (желающие заработать таким образом — Прим. TUT.BY) писали сами. Я высылал фото клиенток и их небольшое описание. Просил перечислить комиссию в размере 100 рублей и потом блокировал человека, — говорит обвиняемый в суде.

Как он признается, деньги потратил на съем квартиры, погашение кредитов и еду. Алексей до сих пор не вернул никому из потерпевших денег, но говорит, что за месяц готов рассчитываться с пятью потерпевшими.

После обвиняемого в суде допросили потерпевших. Один из них — Владимир, 34 года, работает водителем.

— На объявление о заработке наткнулся в конце 2016 года. Там просили оказать услуги, — на этих словах Владимир понижает голос.

— Каких? — уточняет прокурор.

— Интимных. Написал, спросил что да как. Выслал свое фото, возраст и имя. Мне прислали фото женщины, сказали, что 150−200 долларов получу позже, а пока нужно перечислить 135 рублей.

— Для чего? — спрашивает прокурор.

— Я не спрашивал, потом у меня попросили еще 40 рублей — и добавили в черный список.

Еще одному потерпевшему, 24-летнему сварщику Сергею, ВКонтакте написала Мария Васильевна (Алексей под вымышленным именем). Предложение все то же: оказать интим за деньги богатым женщинам.

— Когда меня попросили перечислить 100 рублей, подумал развод. А мне пишут, что это комиссия, страховые, что-то там еще, — рассказал Сергей в суде. — Договорились не на 100, а на 60 рублей. Перечислил — и меня в черный список занесли. Ну точно развод.

Тем не менее через какое-то время ему снова предложили эту же «работу», и он продолжил общаться с Марией Васильевной.

— И что он потом делает? — возмущается потерпевший и указывает на обвиняемого. — Находит мою девушку, сбрасывает всю переписку, и она мне такой скандал устраивает! Если бы не это, я бы не просил взыскать с него деньги.

Некоторые потерпевшие в суде заявили: они не имеют никаких претензий к обвиняемому и не будут взыскивать с него перечисленные деньги. Сумму вознаграждения всем называли разную, одному, например, за встречу с женщиной обещали 500 долларов.

По данным обвинения, Алексей мошенничал не только с предложениями «подработки». Самому младшему потерпевшему на процессе 20 лет, Алексей за 80 рублей обещал ему помочь получить кредит в российском банке. Юрий перечислил 80 рублей, но кредита так и не увидел.

— Претензий к обвиняемому не имею, — заявил потерпевший.