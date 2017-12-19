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Стали известны планово-расчетные цены на ЖКУ для минчан
20.12.2017 14:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек – Sputnik. Столичные власти установили планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги на следующий год, соответствующее решение Мингорисполкома было опубликовано в среду.
© Sputnik / Виктор Толочко
Планово-расчетные цены влияют на конечные тарифы, по которым потребители и получают услуги ЖКХ. Устанавливают их местные исполкомы, а в Минске в прошлый раз их меняли в феврале 2017-го.
Столичные власти в конце декабря установили планово-расчетные цены на коммуналку на следующий год. Так, согласно решению Мингорисполкома, они будут составлять:
техобслуживание жилого дома – 0,1216 рубля за квадратный метр жилого помещения
техобслуживание лифта – 1,43 рубля за одного проживающего
теплоснабжение и горячее водоснабжение – 98,7884 рубля за 1 Гкал
водоснабжение – 0,8114 рубля за кубометр
канализация – 0,5398 рубля за кубометр
обращение с твердыми коммунальными отходами — 6,0055 (без мусоропровода), 7,7430 (с мусоропроводом) за кубометр
Таким образом, по некоторым категориям коммунальные услуги подорожали – например, техобслуживание и канализация. Теплоснабжение и горячее водоснабжение – наоборот, пока в цене не поднялись.
Решение уже вступило в силу. Исходя из планово-расчетных цен чиновники будут устанавливать и тарифы на коммунальные услуги. Уже с января белорусы будут оплачивать коммунальные услуги по себестоимости, следовательно, тарифы будут равняться планово-расчетным ценам. Не по полной стоимости пока граждане будут платить лишь за тепло.
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Теплоснабжение в следующем году не подорожает, а тарифы на воду и канализацию поднимутся.
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