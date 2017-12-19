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Успеть на электричку: в метро меняется график движения поездов

20.12.2017 14:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Время стоянки последних поездов на пересадочном узле Октябрьская-Купаловская с 27 декабря будет увеличено до трех минут, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Успеть на электричку: в метро меняется график движения поездов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Такое решение было принято по результатам мониторинга графика движения последних поездов и ночного пассажиропотока по обеим линиям метро.

С 27 декабря для пересадки с одной линии метрополитена на другую у пассажиров последних поездов будет в распоряжении 3 минуты.

Из-за этого нововведения будет скорректирован и график движения последних поездов по остальным станциям столичной подземки.

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Теги: Минск
 
 
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Время стоянки последних поездов на пересадочном узле Октябрьская-Купаловская решено увеличить до трех минут.

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