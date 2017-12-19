|
Успеть на электричку: в метро меняется график движения поездов
20.12.2017 14:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Время стоянки последних поездов на пересадочном узле Октябрьская-Купаловская с 27 декабря будет увеличено до трех минут, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
© Sputnik / Виктор Толочко
Такое решение было принято по результатам мониторинга графика движения последних поездов и ночного пассажиропотока по обеим линиям метро.
С 27 декабря для пересадки с одной линии метрополитена на другую у пассажиров последних поездов будет в распоряжении 3 минуты.
Из-за этого нововведения будет скорректирован и график движения последних поездов по остальным станциям столичной подземки.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время стоянки последних поездов на пересадочном узле Октябрьская-Купаловская решено увеличить до трех минут.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии