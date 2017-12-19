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Мама погибшего солдата Коржича: В итогах судмедэкспертизы нет ни слова о побоях

20.12.2017 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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По словам Светланы Коржич, матери погибшего в Печах солдата, фигуранты громкого дела начали давать показания, она уверена, что «картина проясняется».


Светлана Коржич с фотографией сына. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Светлана Коржич, мать погибшего в Печах Александра Коржича, приняла участие в некоторых следственных действиях.

— Я подписала бумагу о неразглашении хода следствия, поэтому подробностей не могу рассказать. Но я встречалась с руководителями прокуратуры и Следственного комитета, присутствовала на некоторых допросах, фигуранты дела начали давать показания, так что картина проясняется, рассказала Светлана Николаевна изданию «Медиа-Полесье».

Светлана Коржич говорит, что видела итоги судмедэкспертизы:

— Там ни слова о побоях на теле Саши. Копию судмедэкспертизы мне на руки дать отказались, ее результаты меня не устраивают. И я буду настаивать на проведении повторных экспертиз, все видели, что он был избит.

Женщина верит, что следствие во всем разберется:

— Думаю, что будет еще показательный суд, и виновные понесут заслуженное наказание, чтобы никогда такое в нашей армии не повторялось.

3 октября в Печах нашли тело 21-летнего солдата Александра Коржича. Первоначально правоохранительные органы сообщали, что основной версией случившегося они считают суицид. Позже отрабатывалось три версии: убийство, доведение до самоубийства и суицид.

По состоянию на 1 ноября по уголовному делу о гибели Александра Коржича было предъявлено обвинение 10 военнослужащим, еще 5 (среди них — один офицер) находились в статусе подозреваемых. Всего СК расследует 13 уголовных дел: ч.3 ст. 443 УК «Нарушение уставных отношений», ст. 209 «Мошенничество» и ч. 3 ст. 455 «Бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия». Если вина фигурантов уголовного дела будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.

 
 
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По словам Светланы Коржич, матери погибшего в Печах солдата фигуранты громкого дела начали давать показания, "картина проясняется".

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