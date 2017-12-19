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Мама погибшего солдата Коржича: В итогах судмедэкспертизы нет ни слова о побоях
20.12.2017 14:19 — Новости Общества | Tut.by
По словам Светланы Коржич, матери
Светлана Коржич, мать погибшего в Печах Александра Коржича,
— Я подписала бумагу о неразглашении хода следствия, поэтому подробностей не могу рассказать. Но я встречалась с руководителями прокуратуры и Следственного комитета, присутствовала на некоторых допросах, фигуранты дела начали давать показания, так что картина проясняется, рассказала Светлана Николаевна изданию
Светлана Коржич говорит, что видела итоги судмедэкспертизы:
— Там ни слова о побоях на теле Саши. Копию судмедэкспертизы мне на руки дать отказались, ее результаты меня не устраивают. И я буду настаивать на проведении повторных экспертиз, все видели, что он был избит.
Женщина верит, что следствие во всем разберется:
— Думаю, что будет еще показательный суд, и виновные понесут заслуженное наказание, чтобы никогда такое в нашей армии не повторялось.
3 октября в Печах нашли тело 21-летнего солдата
По состоянию на 1 ноября по уголовному делу о гибели Александра Коржича было предъявлено обвинение
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По словам Светланы Коржич, матери погибшего в Печах солдата фигуранты громкого дела начали давать показания, "картина проясняется".
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