В Гомеле открывается центр традиционной китайской медицины

Это совместный проект специалистов областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны и клиники Чэндуского университета традиционной китайской медицины.

В центре, который разместится на 200 кв. м Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны, будут оказывать амбулаторно-поликлиническую медпомощь и вести специализированную врачебную практику.

Пациентам станут доступны иглорефлексотерапия, мануальная терапия, различные виды массажа, фитоаппликации, прижигание полынными сигарами, траволечение, лечебная гимнастика и другие процедуры. Открытие центра запланировано на 22 декабря.