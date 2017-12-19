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В Гомеле открывается центр традиционной китайской медицины

20.12.2017 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Это совместный проект специалистов областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны и клиники Чэндуского университета традиционной китайской медицины.

В центре, который разместится на 200 кв. м Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны, будут оказывать амбулаторно-поликлиническую медпомощь и вести специализированную врачебную практику.

Пациентам станут доступны иглорефлексотерапия, мануальная терапия, различные виды массажа, фитоаппликации, прижигание полынными сигарами, траволечение, лечебная гимнастика и другие процедуры. Открытие центра запланировано на 22 декабря.

 
 
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Пациентам станут доступны иглорефлексотерапия, мануальная терапия, различные виды массажа, фитоаппликации, прижигание полынными сигарами, траволечение, лечебная...

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