|
В Гомеле открывается центр традиционной китайской медицины
20.12.2017 14:13 — Новости Общества | Tut.by
Это совместный проект специалистов областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны и клиники Чэндуского университета традиционной китайской медицины.
В центре, который разместится на 200 кв. м Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны, будут оказывать амбулаторно-поликлиническую медпомощь и вести специализированную врачебную практику.
Пациентам станут доступны иглорефлексотерапия, мануальная терапия, различные виды массажа, фитоаппликации, прижигание полынными сигарами, траволечение, лечебная гимнастика и другие процедуры. Открытие центра запланировано на 22 декабря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пациентам станут доступны иглорефлексотерапия, мануальная терапия, различные виды массажа, фитоаппликации, прижигание полынными сигарами, траволечение, лечебная...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии