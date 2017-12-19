Цены бьют рекорды: живые елки в Минске стали продавать в рассрочку

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Купить живую елку и платить за нее до следующего года предлагают в одном из белорусских интернет-магазинов.



© Sputnik / Виктор Толочко Новогодние огни Минска: от Комаровки до Октябрьской 20

Для тех, кто не готов сразу отдать четверть зарплаты за срубленную ель премиум-класса, предлагают взять ее в рассрочку до 15 месяцев.

Цены на живые елки, которые, по уверению продавца, приехали из Дании и высотой до двух метров, составляют от 149 до 189 рублей. Импортная зеленая красавица высотой от 2 до 2,5 метра стоит от 219 до 249 рублей.

Для сравнения: обычные живые елки, которые предлагают белорусские лесхозы, в Минске стоят от 10 до 30 рублей. В райцентрах цены и того ниже – приличное дерево можно купить даже за 8 рублей.

В интернет-магазине говорят, что у них в цифрах на ценнике запятые стоят верно, лишних нулей нет. Подтверждают, что цены высокие, но дерево импортное, оно лучше обычных елок, потому что сможет простоять до конца января.

"Они пышные, долго стоят и не осыпаются, как обычные елки. Если 189 рублей дорого, то можете взять за 149 рублей. Высота одинаковая, но елка будет менее пышной", – рассказывает консультант и приглашает посмотреть ель на одном из базаров Минска.

Продавец готов даже дать рассрочку от 5 до 15 месяцев, в этом случае за новогоднее удовольствие придется платить до следующего года почти по 10 рублей в месяц.

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