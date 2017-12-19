В Вилейке подросток сломал другому нос из-за World of Tanks. Возбуждено уголовное дело

18 декабря прокуратура Вилейского района передала в суд дело в отношении вилейского подростка, сломавшего нос другому несовершеннолетнему, пишет Kraj.by .

Как рассказал заместитель прокурора Андрей Жуковский, летом этого года двое несовершеннолетних жителей Вилейки договорились, что один продаст другому аккаунт в игре World of Тanks.

Выплата должна была проходить в рассрочку. Покупатель отдал часть денег, начал пользоваться аккаунтом. Но в какой-то момент его заблокировали. Подросток решил, что продавец его обманул: пожаловался на него администрации игры и попросил о блокировке. И начал предъявлять парню письменные претензии.

Тот свою вину отрицал и говорил, что не знает, почему так произошло. Но когда покупатель встретил его случайно в городе, то, по словам Андрея Жуковского, ударил его руками несколько раз по лицу, а затем ногами – в область головы.

В результате у пострадавшего сломаны зуб и нос. Обидчик признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Парню грозит максимальное наказание в виде ареста до трех месяцев.