ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вилейке подросток сломал другому нос из-за World of Tanks. Возбуждено уголовное дело

20.12.2017 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

18 декабря прокуратура Вилейского района передала в суд дело в отношении вилейского подростка, сломавшего нос другому несовершеннолетнему, пишет Kraj.by.

Как рассказал заместитель прокурора Андрей Жуковский, летом этого года двое несовершеннолетних жителей Вилейки договорились, что один продаст другому аккаунт в игре World of Тanks.

Выплата должна была проходить в рассрочку. Покупатель отдал часть денег, начал пользоваться аккаунтом. Но в какой-то момент его заблокировали. Подросток решил, что продавец его обманул: пожаловался на него администрации игры и попросил о блокировке. И начал предъявлять парню письменные претензии.

Тот свою вину отрицал и говорил, что не знает, почему так произошло. Но когда покупатель встретил его случайно в городе, то, по словам Андрея Жуковского, ударил его руками несколько раз по лицу, а затем ногами – в область головы.

В результате у пострадавшего сломаны зуб и нос. Обидчик признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Парню грозит максимальное наказание в виде ареста до трех месяцев.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летом этого года двое несовершеннолетних жителей Вилейки договорились, что один продаст другому аккаунт в игре World of Тanks, но начались проблемы с аккаунтом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Цены бьют рекорды: живые елки в Минске стали продавать в рассрочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика