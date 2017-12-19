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МЧС Минской области будет бесплатно раздавать елки
20.12.2017 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Бесплатно получить елку смогут жители райцентров в Минской области, если правильно ответят на вопросы спасателей во время викторины, сообщает управление МЧС по Минской области.
Спасители Минской области совместно с работниками Минского лесхоза проводят с 21 по 28 декабря акцию "Дарим елку знатокам пожарного толку!".
"Чтобы получить бесплатно новогоднюю красавицу, жителям столичной области нужно будет ответить на вопросы в области безопасности", — рассказали в областном управлении МЧС.
В ведомстве также подчеркнули, что таким образом они хотели не только создать настроение, но и напомнить взрослым и детям о жизненно важных правилах безопасности.
Попробовать показать свои знания в этой сфере и заработать бесплатную елку можно будет 21, 26 и 28 декабря на елочных базарах райцентров. Акция будет проходить каждый из этих дней в течение часа с 17:00 до 18:00.
В областном МЧС также заметили, что 21 декабря будут готовы доставить бесплатные елки на дом – Дед Мороз лично принесет их туда, "где сверкают гирлянды, но не искрятся розетки". Обязательным условием для получения новогоднего приза также будут наличие в доме автономного пожарного извещателя.
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Чтобы получить новогоднее дерево, надо будет в определенные дни попасть на елочные базары и правильно ответить на вопросы "пожарной" викторины.
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