МЧС Минской области будет бесплатно раздавать елки

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Бесплатно получить елку смогут жители райцентров в Минской области, если правильно ответят на вопросы спасателей во время викторины, сообщает управление МЧС по Минской области.

Спасители Минской области совместно с работниками Минского лесхоза проводят с 21 по 28 декабря акцию "Дарим елку знатокам пожарного толку!".

"Чтобы получить бесплатно новогоднюю красавицу, жителям столичной области нужно будет ответить на вопросы в области безопасности", — рассказали в областном управлении МЧС.

В ведомстве также подчеркнули, что таким образом они хотели не только создать настроение, но и напомнить взрослым и детям о жизненно важных правилах безопасности.

Попробовать показать свои знания в этой сфере и заработать бесплатную елку можно будет 21, 26 и 28 декабря на елочных базарах райцентров. Акция будет проходить каждый из этих дней в течение часа с 17:00 до 18:00.

В областном МЧС также заметили, что 21 декабря будут готовы доставить бесплатные елки на дом – Дед Мороз лично принесет их туда, "где сверкают гирлянды, но не искрятся розетки". Обязательным условием для получения новогоднего приза также будут наличие в доме автономного пожарного извещателя.